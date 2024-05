Il Consiglio comunale approva le nuove tariffe della Tari Il Consiglio comunale approva le nuove tariffe della Tari 

Il Consiglio comunale di Monastir ha approvato le nuove tariffe della Tari, imposta che serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. «Le tariffe», ha detto la sindaca Luisa Murru, «sono rimaste praticamente invariate. C’è stato soltanto qualche piccolo aumento dovuto a normative nazionali». L’imposta distingue tra utenze domestiche e non, suddivise per categoria di attività svolta come riportato nella tabella pubblicata sul sito istituzionale. La tariffa, che si compone di una quota fissa e una variabile, è definita sulla base della quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie e degli usi e tipologia di attività svolta. La quota fissa dipende dall’area dell’abitazione a cui è applicata la tassa e parametrata al numero degli occupanti mentre quella variabile dipende dal numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e dal tipo di attività svolta per le non domestiche.

Al contributo si applicano delle agevolazioni nel caso di abitazioni con un unico occupante, locali tenuti a disposizione per uso stagionale, limitato o discontinuo e nel caso di unità utilizzate da persone con più di 65 anni. Il contributo può essere pagato in tre rate con scadenza 4 dicembre per la prima, 4 febbraio 2025 per la seconda e 4 aprile per l’ultima, oppure in un’unica soluzione entro il 4 dicembre 2024. In alcuni casi, come l’essere beneficiari di bonus sociale per disagio economico o quando ogni rata supera i 100 euro, è possibile richiedere un’ulteriore rateizzazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA