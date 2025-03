Il Consiglio approva un bilancio di 25 milioni 

Vale 25 milioni di euro il bilancio preventivo approvato dal Consiglio Comunale. «Un documento prudente - dice la sindaca Isangela Mascia - con carico tributario inalterato ma anche con 300 mila euro all’anno di mutui ereditati».

Nella sua lunga analisi la sindaca ha evidenziato, tra l’altro, i 300 mila euro ottenuti per il Cloud comunale, l’imminente consegna del Peba e dell’hub gestionale a servizio della grotta oltre all’avvio dei lavori all’impianto da calcio (1 milione) ed a quello da baseball (400 mila euro). «In ambito Plus abbiamo in più una psicologa, un’educatrice e un’assistente sociale». Nel programma dei lavori pubblici figurano 300 mila euro di bitumazioni urbane e 378 mila per il problema sanpietrini in via Meloni. Sui servizi spiccano i 4.3 milioni per l’appalto di igiene ambientale e 480 mila per il servizio mensa. Minoranza contraria. «Bilancio in equilibrio solo sulla carta» lo ha bollato Anna Maria Di Romano. No anche da Maria Giovanna Carta: «Non figura la sistemazione della strada rurale per Aremitza nè l’appalto per il sito minerario di Barraxiutta («non ancora finanziato il primo, già iscritto in precedenza il secondo», la replica dell’assessore Saba), abbiamo ancora 13 buchi in organico ed anche una terapista in meno in ambito Plus». «In 17 anni - ha replicato la sindaca - siamo i primi a fare assunzioni ma non possiamo, per legge, farle in blocco».

