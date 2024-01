Il Consiglio approva un bilancio da 14 milioni 

Per il prossimo triennio il Comune di Tertenia prevede 14 milioni di entrate. A fronte di 12 milioni di spese sono 2 i milioni del fondo di cassa presunto. Pillole del bilancio di previsione approvato in occasione dell’ultima seduta del Consiglio comunale convocata dal sindaco, Giulio Murgia, 45 anni. Per ciascuna annualità, l’amministrazione comunale prevede di incassare 1,6 milioni dai tributi.

In Aula la proposta di delibera ha incassato 7 voti favorevoli della maggioranza con un solo astenuto (Raffaele Loddo, componente di uno dei due gruppi di opposizione). Assenti, oltre all’esponente di maggioranza Nicola Lai, i consiglieri di minoranza Franco Lai, Guido Pisu e Maria Tina Crispu.