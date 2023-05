Il Consiglio approva l’aumento Tari  

Crescono le bollette della Tari ma con l’avanzo di bilancio l’aumento sarà calmierato di svariate decine di euro. E intanto il pagamento della tassa sui passi carrabili per l’anno 2022 è stato posticipato ancora di un mese.

Tassa rifiuti

Durante l’ultima seduta consiliare della sono state determinate invece le nuove tariffe della Tari: l’importo salirà di qualche euro rispetto alla passata bolletta ma l’amministrazione è riuscita a compensare in buona parte il previsto aumento del costo per lo smaltimento dei rifiuti, stimato in circa 600 mila euro. Il sindaco Pietro Morittu esprime grande soddisfazione: «Con grande impegno e volontà e con il supporto dei gruppi consiliari, abbiamo tracciato una precisa linea politica per compensare, mettendo a disposizione oltre 310 mila euro derivanti dall’avanzo libero di amministrazione. Il primo cittadino prosegue affermando che «l’utilizzo di tale misura, a cui si aggiunge la rinnovata attività di recupero dell’evasione, ad oggi quantificabile in oltre 200 mila euro, consentirà di ridurre nettamente l’aumento relativo alla tassa sui rifiuti, a cui tutti i Comuni devono far fronte in questa difficile congiuntura economica caratterizzata dal caro energia e dal caro bollette derivanti dal conflitto russo-ucraino». Riportando le tariffe ad ogni singola famiglia o attività commerciale il sindaco dichiara che «si dovrà far fronte ad un aumento di pochi euro contro un aumento che senza il nostro intervento sarebbe stato superiore ai 60 euro».

Ancora un rinvio

In città, intanto, c’era grande fermento per la scadenza della tassa sui passi carrabili prevista per oggi. Nella giornata di ieri la giunta comunale, quasi al fotofinish, ha decretato uno slittamento al 30 giugno della data ultima per il pagamento. Questa scelta avviene, come si legge in delibera, poiché, «pur essendo stati spediti tutti gli avvisi ai contribuenti, si ritiene di dover differire ulteriormente il termine previsto per consentire di poter presentare delle eventuali istanze di revisione e far si che siano esaminate». A legger bene questo provvedimento in qualche modo pare si stiano sostenendo coloro, associazioni di categoria e non solo, che stanno invitando i cittadini a far valere le proprie ragioni. Il presidente dell’Adiconsum Giancarlo Cancedda, per esempio afferma «rimaniamo in attesa di un incontro con l’amministrazione. Nel frattempo ribadiamo l'invito ai cittadini a cui è arrivato l’avviso di pagamento, qualora lo ritengano opportuno, di presentare reclamo tramite e-mail, pec o presentandola al protocollo». Sulla questione dei passi carrabili è voluto intervenire anche il Presidente del Consiglio Federico Fantinel smentendo coloro che affermano di non averne potuto parlare nell’ultima seduta di Consiglio: «Nessuno mi ha chiesto di parlare di questo argomento».