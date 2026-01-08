VaiOnline
Villamassargia.
09 gennaio 2026 alle 00:12

Il Consiglio approva la fondazione s’Ortu Mannu 

Villamassargia si dota di una fondazione pubblico - privata per gestire, valorizzare e sfruttare strutturalmente s’Ortu Mannu, monumento naturale e simbolo identitario del paese. In Consiglio comunale è arrivato un sì tormentato con 4 voti contrari e 2 astensioni dalla minoranza. «Questo - ha commentato la sindaca Debora Porrà - è il culmine di un percorso partecipato avviato anni fa: la fondazione unirà la parte pubblica, il Comune, e quella privata, ovvero i possessori degli oltre 700 ulivi plurisecolari del parco, in una gestione che favorirà la progettazione partecipata e che si aprirà all’ingresso di altri soci. I fondatori costituiranno un fondo economico (da determinare) per l’auto - organizzazione dell’uliveto».

Duro Fabio Secci: «È un’operazione elettorale - ha attaccato - a 5 mesi dalle elezioni da parte di chi ha l’ulivo sul simbolo elettorale ma non si accorge che l’uliveto è in stato di abbandono con stabili vandalizzati e trascuratezza. Chi amministra li limita ad usare l’uliveto come un’iconografia». Annunciando il voto contrario del gruppo, Franco Porcu ha parlato di «tema che va rimandato perché serve tempo per rapportarsi con proprietari, cittadini e associazioni». L’assessora alla Cultura Sara Cambula ha obiettato: «È un lavoro che si porta avanti da lungo tempo». Perentoria la sindaca: «Questa ossessione per le elezioni ce l’avete solo voi, è da 10 anni che si lavora al progetto e proprio i possessori avevano scelto tempo fa la fondazione come ente gestore». Unanimità invece per la riprogrammazione della Legge 10 del 1977 (Ex Bucalossi) che assegna 20 mila euro alla parrocchia della Madonna della Neve (somma per la quale don Mirai si era appellato alla comunità) necessari al restauro da 226 mila euro. «Lieto che abbiate dato seguito alla nostra mozione», ha detto Secci, ricordando l’apposita richiesta dell’ottobre scorso».

