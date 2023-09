Il Consiglio approva il Dup, ora in Aula arriverà il bilancio 

«Approvato il Documento unico di programmazione del Comune di San Sperate. Ora si va avanti verso l’approvazione del bilancio». Lo racconta il presidente del Consiglio comunale e consigliere di maggioranza, Enrico Collu, che sintetizza così l’ultima seduta. «È stato approvato il Dup, un documento importante perché è uno strumento di guida strategica ed operativa dell'amministrazione. Con questo documento l'amministrazione illustra come intende arrivare a centrare, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza del bilancio, la programmazione che porti a realizzare gli obiettivi dichiarati nel mandato elettorale».

Tanti i punti trattati. «Cultura, attività produttive, sport, politiche giovanili e della terza età, sono (anche) nel Dup i capisaldi del nostro agire. Con questo documento si spiega come si passa dalla teoria alla pratica». L’ex sindaco, però, non risparmia un dubbio sull’effettiva utilità di questo strumento in un Comune piccolo, come quello sansperatino. «Per quanto mi riguarda, ma la stessa perplessità è emersa durante i lavori dell'assemblea anche da altri consiglieri, questo documento per come è strutturato, è probabilmente adatto nella gestione di grossi enti, macchinoso per enti di dimensioni più piccole e con dotazioni organiche ben più limitate». Ora si punta al bilancio: «Il passo successivo ora è l'approvazione del bilancio di previsione con il consiglio comunale convocato per il 2 ottobre».

