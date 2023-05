Il Consiglio approva il conto consuntivo 

Il conto consuntivo 2022 del Comune di Villamassargia è stato approvato entro la prima scadenza di legge.

«Un documento che presenta un disavanzo positivo di 877 mila euro - ha osservato la sindaca Debora Porrà - di cui 230 mila vincolati al pagamento dell’ultima rata del debito con Metalla e il Mare per chiudere il contenzioso legato alla nostra uscita dal servizio congiunto di ritiro dei rifiuti». Nella sua relazione la sindaca ha elencato i principali progressi fatti nel 2022 evidenziando tra l’altro «l’acquisizione di 3 automezzi, l’assunzione di 10 dipendenti di giovane età per potenziare gli uffici e il compimento del progetto di valorizzazione dell’uliveto de s’Ortu Mannu e del patrimonio di conoscenze immateriali da portare avanti anche puntando a specifici bandi Pnrr». La minoranza ha votato contro, attaccando con Franco Porcu, su vari temi, tra i quali «aumenti di gettito Tari da 339 a 445 mila euro, condizioni di abbandono del sito di Orbai e prolungata chiusura dell’ecocentro». Porrà ha replicato: «Serve un progetto di sviluppo per gestire Orbai e non è colpa mia se all’ecocentro mancano le condotte delle acque bianche»). A Per Fabio Secci che sulla vicenda del debito con Metalla e il mare ha detto «no la si consideri una vittoria», Porrà ha sottolineato: «Aver dovuto pagare circa 600 mila euro e non 1,3 milioni è un gran risparmio per la popolazione». (s. f.)

