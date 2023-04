Il Consiglio approva il bilancio 

È stato approvato nei giorni scorsi, con otto voti favorevoli e due contrari, il bilancio di previsione 2023-2025 per il Comune di Tratalias.

Prevede opere pubbliche di oltre 3 milioni di euro già concessi, di cui un milione e ottocento mila euro per il programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica con la premialità di 400 mila euro per la riqualificazione di via Nuova dove stanno per partire i lavori. Prevede anche 115 mila euro per la manutenzione straordinaria di alcune vie del paese, altri 275 mila euro per la ristrutturazione dell’asilo di via Matteotti. Grande soddisfazione da parte di Marco Antonio Piras, vicesindaco «C’è stato un grande lavoro di tutti, dal sindaco all’intero Consiglio comunale, passando per gli uffici amministrativi».

Tra i progetti futuri, il miglioramento del servizio di raccolta differenziata (un milione) e oltre 6 milioni per il completamento dell’albergo diffuso del centro storico del paese, di proprietà comunale. Il tutto mantenendo intatte le aliquote dei tributi degli anni precedenti e, dice il sindaco Emanuele Pes, «stiamo cercando di ridurre il gettito fiscale».

