Il Consiglio all’ex Blocchiera 

Primo consiglio comunale del mandato amministrativo del neo sindaco Marcello Ladu. Per l'occasione speciale della seduta inaugurale di insediamento, l'assemblea civica è stata convocata non come di consueto nell'aula consiliare di via Mameli, ma nei locali dell'ex Blocchiera Falchi in via Eleonora d'Arborea. L'appuntamento è fissato per venerdì, alle 18.30. Saranno cinque in punti all'ordine del giorno trattati nella prima adunanza: la convalida degli eletti, il giuramento del sindaco, le comunicazioni sulla nomina e composizione della Giunta. Al quarto punto l'elezione della Commissione elettorale e in ultimo l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio comunale. Sono i primi atti per dar vita all'attività amministrativa dell'era Ladu. La giunta è composta da Luigi Cardia, Irene Murru, Vincenzo Nieddu, Fausto Mascia, Rita Cocco. (f. me.)

