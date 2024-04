Il Consiglio alle battute finali 

Formalmente sarà il penultimo, ma sono in molti tra coloro che sono seduti tra i banchi del Consiglio comunale a pensare che la riunione convocata per oggi pomeriggio (alle 18) sia in realtà l’ultima, prima dell’arrivo del commissario che traghetterà l’amministrazione fino alle comunali di giugno. Formalmente, infatti, c’è lo spazio per convocare un nuovo Consiglio fino al 17 aprile, quando scadranno i 20 giorni che la legge riconosce ai sindaci dimissionari in caso di ripensamento. Si vedrà: deciderà la riunione di capigruppo con il presidente del Consiglio Edoardo Tocco, in programma venerdì all’ora di pranzo.

Intanto c’è il Consiglio di questo pomeriggio. Non proprio una seduta qualunque: all’ordine del giorno, infatti, c’è l’adozione del Puc, il piano urbanistico comunale che disegna la città dei prossimi venti anni. Tra la i banchi della maggioranza (non in maniera univoca, però) c’è chi vorrebbe discuterlo e votarlo prima dell’arrivo del commissario. Impossibile farlo oggi, ma è difficile che accada anche la prossima settimana. La minoranza è già sulle barricate: «Il Puc è un documento che va approfondito e condiviso». Si annunciano scintille. ( ma. mad. )

