Il Consiglio a rilento per le troppe assenze Caos in maggioranza 

Commissioni che saltano per mancanza del numero legale e il collegato alla Finanziaria che rischia di non approdare in Aula nemmeno a maggio. Nell’Assemblea sarda la lentezza è diventata routine. A dimostrazione del fatto che, si sbilancia un esponente della maggioranza, «la legislatura è finita» e che «siamo ai titoli di coda». Ieri erano convocate la seconda (Lavoro) e la quinta (Attività produttive). In entrambi i casi era previsto l’esame di emendamenti al collegato. La seduta del parlamentino del Lavoro è andata deserta: tanti assenti tra cui due sardisti. In quinta mancava l’assessora all’Agricoltura Valeria Satta (Lega), ma il parlamentino presieduto da Piero Maieli (Psd’Az) ha ugualmente espresso il parere sugli emendamenti al collegato. «Nessun attrito con la Lega, e nessun caso politico», ha chiarito Maieli, «ma Satta per la nona volta è stata convocata dalla commissione, e per l'ennesima volta non si è presentata». «L’assessora ha molteplici impegni», l’ha difesa il capogruppo del Carroccio Michele Ennas.

Autocritica

Proprio Ennas, tuttavia, è molto critico sull’inattività del Consiglio: «Il nostro mandato scade a febbraio del 2024, mi sembra però che qualcuno in maggioranza si occupi troppo di strategie, mentre questi mesi dovrebbero essere focalizzati sui provvedimenti da portare in Aula». Sui lavori a rilento, sempre per la Lega, interviene anche il deputato Dario Giagoni: «Le commissioni saltano costantemente, la maggioranza non è più omogenea. Ci sono dei problemi e il presidente della Regione dovrebbe convocare consiglieri e capigruppo del centrodestra per cercare di arrivare a una quadra, decidere quali temi affrontare entro la fine della Legislatura. In caso contrario rischiamo di farci male». Invece, aggiunge, «ci troviamo dinanzi a una maggioranza che, anziché guardare alle vere problematicità al suo interno, si sofferma ad attaccare l’assessora Satta che sta lavorando senza sosta e con totale abnegazione». Sulle assenze in commissione Lavoro dice la sua anche Franco Stara, consigliere regionale di Azione-Udc ed ex presidente del parlamentino che lo scorso novembre si era dimesso proprio a causa dei lavori a rilento: «È tempo che i commissari, quando non possono partecipare per qualsiasi motivo alle riunioni, si facciano sostituire dai colleghi dello stesso gruppo», commenta all’agenzia Dire.

Minoranza all’attacco

Durissime le opposizioni. «Questa legislatura è ormai vittima degli scontri interni al centrodestra: non ricordo l'ultima volta in cui le commissioni sono state in grado di approvare un atto, o di licenziarlo per l'Aula», attacca il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus. Il consigliere e segretario regionale del Pd Piero Comandini osserva che «ormai la maggioranza non riesce a garantire il numero legale da mesi in diverse commissioni consiliari, a testimonianza di una tensione e di malumori sempre più evidenti al proprio interno. Solo con nuove elezioni, e con una nuova maggioranza alternativa ai sardo-leghisti, si potrà riportare la piena funzionalità del Consiglio, dando ai sardi le risposte che attendono da tempo». Infine il commento di Desirè Manca, consigliera del M5S: «L’attività dell’Assemblea è tenuta in ostaggio da esponenti politici privi di responsabilità e di rispetto nei confronti del ruolo che ricoprono e di tutti i sardi». E d’altronde, «non avremmo potuto aspettarci nulla di diverso da chi appoggia un presidente fantasma».