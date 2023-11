Il consigliere scrive a Campus: «Gentilissimo sindaco, si scusi» 

Mi porga le scuse, gentilissimo sindaco. Il consigliere comunale di Forza Italia Giuseppe Palopoli si arma di tastiera e invia all'indirizzo di Nanni Campus una richiesta di spiegazioni sul casus belli di giovedì scorso in aula consiliare. «Alla fine della seduta, avanti all'assemblea - scrive Palopoli, noto “Peppino”- e a telecamere spente Lei mi proferiva le seguenti parole “Stai molto attento” a più riprese». Avvertimento che sarebbe stato pronunciato sulla coda dell'ennesimo round del conflitto permanente tra lo stesso consigliere e l'assessore all'Ambiente Antonello Sassu. Con il secondo che ironizza sull'interpellanza del primo relativa alla pulizia dei cassonetti dei rifiuti e quest'ultimo che sbotta: «Viene voglia di dirle che lei merita il ruolo in cui l'hanno incaricata...la mondezza». Titolo non apprezzato da Sassu che, di conseguenza, annuncia querele nella replica. L’azzurro fa anche riferimento a un'altra seduta in cui l'assessore aveva definito incomprensibili le mail del consigliere, incapace, così sosteneva Sassu, di discernere tra “e” congiunzione ed “è”, voce del verbo essere. «Non Le nascondo che sono ancora molto scosso e impaurito- riferisce Palopoli nella mail ritornando sul “Stai attento”- per il tono che Lei ha usato, e pertanto attendo una spiegazione». Ma le delucidazioni devono correre di pari passo con l'altra istanza: «Alla luce di quanto accaduto sono dovute da parte Sua le scuse nei miei confronti». Ma che il “gentilissimo sindaco” le faccia pervenire è tutt'altro che certo.

