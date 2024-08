Il consigliere Pellegrini all’attacco della sua ex maggioranza 

Ci sono gli interventi sulla manutenzione straordinaria di alcune strade rurali del territorio fluminese. C’è lo stato dell’arte della redazione del nuovo Puc, che dovrà essere necessariamente discusso coinvolgendo la cittadinanza e la questione sullo sblocco dei lavori dell’ex asilo comunale, soggetti sempre di più ai tempi ristretti di ultimazione imposti dalla Regione. Sonoalcune delle questioni, che dai banchi dell’opposizione, il consigliere comunale Nando Pellegrini, pone come interrogazioni al sindaco Paolo Sanna e ai suoi ex compagni della maggioranza. L’ex assessore contesta anche la gestione del servizio legato alla raccolta differenziata dei rifiuti, la mancanza di vigili urbani, la pulizia delle strade, la viabilità e chiede quali azioni l’amministrazione comunale di Fluminimaggiore intendere mettere in campo per salvaguardare il villaggio minerario di Arenas.

«Sono interrogazioni che ho presentato nella riunione del Consiglio comunale del 17 luglio scorso – spiega Pellegrini – dove tra l’altro figurava anche la richiesta di convocazione di una riunione straordinaria per una presa di posizione e solidarietà ai Comuni interessati dall’installazione dei parchi eolici. Una richiesta che è stata liquidata con l’approvazione di un emendamento presentato da un’assessora della maggioranza e per giunta in una riunione ordinaria». Il consigliere Pellegrini, ex sindaco e più volte assessore comunale, da quando nel gennaio scorso ha lasciato la Giunta per alcune divergenze con i suoi ex compagni di maggioranza, continua la sua azione politica ma dai banchi dell’opposizione. «Un’azione – conclude – che voglio portare avanti per mantenere gli impegni presi con l’elettorato e sempre nell’interesse dei cittadini. Purtroppo ho il presentimento, che l’attuale maggioranza stia proseguendo con la linea dell’ex sindaco Marco Corrias, tanto contestata quando all’ora eravamo all’opposizione».

