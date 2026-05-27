Il consigliere Malloru o l’assessora Scalas: uno solo sarà sindaco 

Un’insegnante e un ingegnere si contenderanno lo scranno di sindaco di Burcei nel voto del 7 e 8 giugno. Sono 24 gli aspiranti consiglieri, 12 per ciascuno schieramento.

La lista “ViviAmo Burcei” presenta come candidata a prima cittadina Maria Clotilde Scalas, assessora uscente; la lista “Nuovi orizzonti per Burcei” propone Marcello Malloru, consigliere comunale uscente nel paese e assessore al Bilancio del Comune di Assemini.

L’insegnante

«La scelta di candidarmi alla carica di sindaca scaturisce dal voler dare continuità al lavoro dell’attuale consiliatura, nella quale sono stata assessora alle Politiche sociali, istruzione e sanità», sottolinea Scalas: «Abbiamo lavorato molto e molto ancora devo e dobbiamo lavorare. Abbiamo idee e obiettivi già programmati per concretizzare i quali non sempre basta il tempo del mandato elettorale».

Variegato il programma: «Siamo interessati soprattutto al miglioramento della qualità della vita nel nostro paese, puntiamo sull’incremento dei servizi ambulatoriali anche con il supporto della telemedicina, ai servizi per famiglie, bambini e persone con disabilità, alla valorizzazione di tutti gli impianti sportivi, ai laboratori educativi e di sensibilizzazione sociale, all’incentivazione alle uscite didattiche per i ragazzi e ai viaggi per gli anziani, ai corsi di formazione e al sostegno per agricoltori e imprenditori, a una raccolta differenziata più efficiente, al miglioramento della viabilità urbana e della segnaletica, alla realizzazione della caserma dei carabinieri. Siamo una squadra composta da giovani e adulti, laureati e diplomati, alcuni già amministratori che, forti dell’esperienza maturata in questi anni, hanno l’obiettivo di coinvolgere sempre più giovani a interessarsi e tutelare la gestione del bene comune».

I componenti della lista

Candidata a sindaca Maria Clotilde Scalas (nota Tilde), candidati consiglieri Simone Monni, Antonio Cinus, Diana Monni, Francesca Corda, Antonello Frau, Giovanni Campus Jennifer Frigau, Nicola Maccioni, Jacopo Piu, Cesarina Lobina, Giulia Piu, Francesco Zuncheddu.

L’ingegnere

«C’è da parte di tutti l’impegno di affrontare i problemi reali del paese», sostiene Malloru, «la lista si caratterizza per la varietà delle competenze: ci sono lavoratori, diplomati, laureati e studenti che hanno deciso di mettere a disposizione le proprie esperienze per costruire un progetto amministrativo serio e vicino alle esigenze della comunità. Il programma prevede un intervento immediato con un piano di pulizia delle strade urbane e rurali, lo sfalcio dell’erba e la sistemazione delle buche».Inoltre «ci sono i fondi per il nuovo asfalto e la realizzazione della caserma dei carabinieri. Ma non ci fermiamo qui. L’obiettivo è ridare un’identità a Burcei. Lo faremo ripartendo da un simbolo: la nuova piazza Repubblica con la sua fontana storica. Vogliamo ripristinare quello scorcio di storia e restituire ai burceresi una piazza vera che riprenderà il suo ruolo storico. Non un incrocio, non un non-luogo, ma un’area dove tornare a tessere quelle relazioni di comunità che da troppo tempo non ci appartengono più. Non promettiamo soluzioni facili ma impegno, serietà e lavoro concreto per Burcei».

I componenti della lista

Candidato a sindaco Marcello Malloru, candidati consiglieri Tiziana Asuni, Stefano Lecca, Ivan Lobina, Sandro Melis, Nicola Marcia, Matteo Monni, Davide Mucelli, Jonata Mucelli, Sara Perra, Davide Quarto, Daniele Zuncheddu, Sofia Zuncheddu.

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