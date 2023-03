Il consigliere era in cassa integrazione: nessun reato 

Assolto perché il fatto non sussiste: il comandante di aereo Gigi Carbini (coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ex consigliere comunale, ex capogruppo del Popolo delle Liberà nel Consiglio provinciale di Olbia-Tempio) è stato scagionato dalla pesante accusa di avere incassato indebitamente per diversi anni la cassa integrazione (come dipendente di Meridiana), non avendo dichiarato quanto percepito in qualità di consigliere provinciale. I fatti risalgono a una decina di anni fa e anche il pubblico ministero Gianmarco Vargiu ieri ha chiesto per Carbini l’assoluzione. Il giudice del Tribunale di Tempio, Nicola Bonante, ha accolto in toto le richieste delle difese, gli avvocati Giommaria Uggias e Jacopo Merlini. Per come la vicenda è stata ricostruita in aula, ha degli aspetti surreali. Carbini, come molti suoi colleghi di Meridiana in cassa integrazione obbligatoria, nel 2013 venne sottoposto a controlli. Gli accertamenti scattarono perché alcuni comandanti e piloti, secondo l’Inps, avevano la cassa integrazione e contemporaneamente lavoravano all’estero per compagnie dei Paesi arabi. A Carbini, invece, veniva contestato di non avere dichiarato, non un contratto da 30mila dollari al mese (come per altri piloti) ma i gettoni di presenza in Consiglio Provinciale. La difesa di Uggias e Merlini ha dimostrato che Carbini non aveva altri redditi durante il periodo di cassa integrazione, che non percepiva più i gettoni perché la Provincia di Olbia-Tempio era stata commissariata e che aveva devoluto i gettoni (non incassandoli) per la ricerca sul cancro. Inoltre Carbini aveva anche rinunciato ai permessi ministeriali retribuiti per le sedute del Consiglio provinciale, ogni giornata ammontava a circa 250 euro.

