Il consigliere e la lotta contro la sclerosi 

In un intreccio di emozioni e lezioni di vita, esistono storie che riescono a toccare le corde più profonde dell’animo umano. Una di queste è quella di Alessandro Piras, consigliere comunale di maggioranza, che ha scelto di raccontare la sua battaglia contro la sclerosi multipla attraverso una prospettiva insolita e diversa: quella del suo inseparabile compagno a quattro zampe, Eiko. Nel libro “Eiko, il mio cane”, Alessandro condivide non solo la sua esperienza personale, ma lancia un messaggio di resilienza e amore, dimostrando come un legame così forte possa essere un’ancora nelle tempeste della vita.

Ne parlerà venerdì, 18 ottobre, alle 18, nella biblioteca “Sanna Sulis” in via Pertini, dove Piras presenterà la sua ultima opera in cui scava nel profondo rapporto che lo lega a Eiko. Dopo i saluti dell’assessora comunale alla cultura, Elisabetta Contini, a dialogare con l’autore ci saranno Andreina Catte e Alessandra Seu del gruppo di lettura “lettrici e lettori appassionati”. Catte e Seu sono pronte a esplorare con il pubblico i temi centrali del libro: la disabilità, la forza degli affetti e il potere terapeutico della compagnia animale.

«Eiko, più che un semplice cane, è il pilastro che illumina anche i miei giorni più bui, un alleato che con la sua presenza costante fa, nella mia quotidianità, la differenza», ha detto Alessandro. Durante la serata, l’autore condividerà aneddoti e riflessioni sul loro percorso comune, regalando al pubblico uno spaccato autentico e commovente del loro speciale legame.

