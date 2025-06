Il Coni nel segno della continuità: vince Buonfiglio 

Conclusa dopo 12 anni l'era di Giovanni Malagò, il Coni non vira verso il candidato sostenuto dai rivali del presidente uscente e - secondo gli avversari - auspicato dalla politica, ma prosegue in abbrivio verso il futuro affidandosi alla mano esperta di Luciano Buonfiglio, 75 anni, da 20 alla guida delle Federcanoa, il candidato “sponsorizzato” da Malagò. La scelta di continuità ha convinto già al primo scrutinio e contro le previsioni di un testa a testa serrato la maggior parte degli elettori, 47 su 81 votanti, nel Consiglio Nazionale elettivo a Roma, facendo fermare a 34 la conta per il rivale, Luca Pancalli, ex presidente del Cip. Una base solida che rende ottimista il neo presidente. «Ci sono stati colpi bassi», dice un polemico Pancalli, riconoscendo però il fair play del rivale. «Assicuro immediata e piena collaborazione», il messaggio di Andrea Abodi, accusato da Malagò di essersi fatto sponsor di Pancalli insieme con Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e capogruppo Fi alla Camera.

Otto erano i candidati, due hanno rinunciato dopo il discorso di presentazione ma nelle schede di voto sono stati siglati solo due nomi, quelli di Buonfiglio e Pancalli. Con il passo indietro di fatto del terzo candidato forte, Franco Carraro, che nel suo intervento ha fatto un'appello all'unità all'interno del Comitato olimpico. E così il presidente è stato eletto subito. Dialogo ma fermezza, da parte di Buonfiglio, che alle parole di Pancalli ha risposto: «I colpi bassi sono scontati, ma io sono il rappresentate dello sport, qualcun altro di parte della politica». E sui rapporti con Barelli e Binaghi, sponsor di Pancalli, ha chiarito: «Non serve essere amici, basta essere professionisti e professionali». Buonfiglio ha presieduto la prima seduta di Giunta, con i componenti appena eletti. Non ci sono esponenti delle principali federazioni, dal calcio al basket e al tennis, che però non avevano candidati. Sono rimasti fuori Mei (Fidal) per un voto e Roda (Fisi), mentre ci sono Di Paola (Fise), Copioli (Fim), Ettorre (Fiv), Lunetta (danza sportiva) e le ex azzurre Bianchedi e Cagnotto.

