Il Coni e il nuovo Cip a L’Informatore 360 

I prossimi quattro anni dello sport sardo, nelle parole dei due dirigenti che lo guideranno: è il tema dell’odierna puntata dell’Informatore Sportivo 360, in diretta su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. In studio con il giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ( foto ) ci saranno il confermato presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, e il suo omologo del Comitato Paralimpico Italiano per l’Isola. Per Claudio Secci, eletto sabato scorso, si tratterà del debutto da presidente sardo del Cip.