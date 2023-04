Il Congresso vota: il Covid è finito 

Washington. In America si chiude l'era Covid. Il presidente Joe Biden ha firmato un disegno di legge che pone fine immediatamente, un mese prima di quanto previsto dall’amministrazione Usa, all’emergenza nazionale dichiarata a marzo 2020. Rimangono ancora le ultime norme legate alla separata emergenza sanitaria pubblica (alla base delle severe restrizioni sull'immigrazione al confine con il Messico) che termineranno l'11 maggio. La misura, proposta dai repubblicani, ha ottenuto il sostegno anche di diversi democratici ed è stata approvata nei mesi scorsi da Camera e Senato mentre il presidente, che si era pubblicamente dichiarato contrario, ha poi affermato che non avrebbe posto il veto alla legge. La Casa Bianca ha spiegato che Biden ha firmato la misura a porte chiuse. Decade quindi anche l’obbligo di vaccino per i turisti stranieri che vogliono entrare negli Usa e finisce la sospensione dei mutui del dipartimento per l’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano.

