Il congedo paritario risuscita l’unità delle opposizioni 

Dopo il salario minimo, è il congedo paritario di madri e padri il fronte che, al rientro dalle feste natalizie, potrebbe tornare ad unire le opposizioni in Parlamento. La sfida all’ultimo voto tra Pd e M5S in vista delle Europee non ferma la ricerca di elementi su cui costruire un'alternativa di governo. Sul tema c’è il pieno appoggio della Cgil: «È arrivato il momento di introdurre un congedo obbligatorio di paternità paritario. L'Italia ha scelto dieci giorni - sottolinea la segretaria confederale Lara Ghiglione - a differenza delle sedici settimane della Spagna». Il M5S, con la senatrice Alessandra Maiorino, ricorda l’impegno sin dalla scorsa legislatura e auspica una convergenza con le altre forze di opposizione su una proposta che «farebbe fare all’Italia un passo avanti decisivo equiparando madri e padri nel lavoro di cura». E la porta del Pd è spalancata: «Penso sia una di quelle cosa che possiamo mettere al centro di un lavoro comune. Una proposta di legge unitaria? Noi siamo sempre disponibili», dice la responsabile pari opportunità Cecilia D’Elia. D’altronde a fine anno alla Camera a perorare la causa del «congedo paritario di cinque mesi per entrambi i genitori» era stata la segretaria Dem Elly Schlein. Per la capogruppo Avs Luana Zanella «sarebbe significativo lavorare insieme su questo tema, è uno degli argomenti decisivi anche per favorire l’occupazione femminile e per adeguarsi agli standard europei». E Riccardo Magi, segretario di Più Europa: «Bene discutere e convergere su questo genere di proposte, misure concrete a favore di famiglie e giovani al di là della retorica». E Azione, con Elena Bonetti: «Ai tavoli ci si siede sempre, ma qui non si inizia da zero. L’interlocuzione si deve basare su una premessa: il Family Act prevede all’articolo 3 l’aumento del congedo obbligatorio di paternità e la promozione di congedi paritari. Una legge votata anche da Lega e FI. Il governo deve mantenere gli impegni».

