Il congedo della Torres  

Sassari. Ultimo atto della stagione. Stasera il “Vanni Sanna” ospita la seconda gara degli ottavi playoff, con l’Atalanta Under 23 che arriva a Sassari forte del roboante 7-1 dell’andata. La matematica dice che la Torres può ancora qualificarsi se vince con 6 reti di scarto. La logica che, se pure in campionato i bergamaschi hanno perso tre volte incassando 3 gol, è quasi impossibile che ne prendano sei senza segnare, dato che sono in forma strepitosa e propongono il miglior attacco di tutta la Serie C.

La dignità impone una prestazione da Torres, una prova d’orgoglio per dimostrare di non avere tirato già i remi in barca,. Comportamento che sarebbe anche peggiore della batosta rimediata a Caravaggio domenica scorsa. È doveroso congedarsi con una bella gara, a prescindere dal risultato. È importante che tutti, anche chi è in partenza, diano il massimo per onorare una stagione comunque buona anche se non ottima come si sperava.

Incognita tifo

Difficile capire quale sarà l’affluenza di pubblico, se ci saranno contestazioni e di che tipo. La società, tramite il presidente Stefano Udassi, lunedì ha rilasciato un comunicato ammettendo che non ci sono scusanti e anticipando profonde riflessioni, ma anche facendo capire che le ambizioni restano.

Di sicuro tutti, a partire dal tecnico e dai giocatori per arrivare ai tifosi, sono coscienti che questa sarà l’ultima apparizione per diversi protagonisti delle ultime due stagioni. Il nuovo corso non ha bisogno di rivoluzioni, ma l’impressione è che almeno sette-otto giocatori, se non di più, non saranno confermati. Come l’allenatore Greco.

Incognita squadra

Altrettanto difficile capire quale tipo di formazione scenderà in campo. Lo stesso undici di domenica, magari con qualche ritocco (Fabriani per Dametto, Zamparo per Nanni) per dare una chance di rivalsa a chi è stato travolto dall’Atalanta Under 23; oppure una squadra modificata che tenga conto anche dei giocatori che ne faranno parte nella stagione prossima. Non sarà facile per nessuno giocare, ma nello sport si capisce molto più sul valore delle persone dalla capacità di reazione dopo la crisi o una pesante sconfitta che da come si gestiscono i periodi vittoriosi.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Liviero (Guiebre); Mastinu; Fischnaller, Zamparo. Allenatore Greco.

