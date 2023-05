Il confronto tra i candidati non ci sarà 

Impossibile mettere d’accordo tutti quanti. Quello che nelle intenzioni iniziali sarebbe dovuto essere un dibattito tra tutti i candidati nell’aula magna dell’Iti sarà soltanto un incontro fra singoli candidati a sindaco, accompagnati dagli aspiranti consiglieri delle rispettive liste, e la comunità di Monte Attu, il cui comitato di quartiere si è fatto promotore dell’iniziativa il 19 maggio, a dieci giorni dalle elezioni amministrative. Le modalità sono state concordate tra il direttivo del comitato, da anni impegnato nella campagna di rivendicazioni per il miglioramento della qualità di vita nel quartiere, e i quattro aspiranti primi cittadini: Franco Pili, Marcello Ladu, Fabrizio Porrà e Lara Depau.

Ciascuno di loro avrà 45 minuti di tempo per poter illustrare programmi e idee, anche e soprattutto concentrate sulle vicende più sentite di Monte Attu. Dalla viabilità alle barriere architettoniche sull’Orientale, passando per il decoro e nuovi servizi. Il programma non dovrebbe variare da qui al 19, ma è suscettibile di ulteriori revisioni. La campagna elettorale è entrata nel vivo da qualche giorno e questo lo si vede anche dai sempre più frequenti post sui social, dalla distribuzione dei santini agli incontri nei bar davanti a un caffè o a un aperitivo. Nella generale rincorsa individuale al seggio comunale partiti e liste sono molto spesso dei semplici taxi sul quale salire con l’obiettivo di arrivare a destinazione. Ovvero al palazzo di via Garibaldi, sede del Comune in cui si prendono le decisioni. (ro. se.)

