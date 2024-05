Il confronto su istruzione e gap insulare 

Il gap infrastrutturale legato all’insularità da colmare, l’istruzione, la capacità di spesa, l’opportunità di ricorrere ancora alla legge sugli staff introdotta nella precedente legislatura, il Reis da rifinanziare. Questi, gli altri temi sviscerati dai consiglieri di maggioranza e opposizione nel dibattito sulle dichiarazioni programmatiche. Sul fronte delle infrastrutture, per Giuseppe Fasolino (Riformatori) «i Governi non devono dare risorse alla Regione, ma le opere necessarie per colmare i gap». Quanto alla legge sugli staff, «noi l’abbiamo portata avanti perché riteniamo che chi governa ha bisogno di più figure per lavorare al meglio». Alcune nomine in maggioranza sono fatte proprio sulla base di questo provvedimento contestatissimo nello scorso quinquennio. «Delle due l’una: o dite che serve, oppure cassatela». Sebastian Cocco (Uniti con Todde) ha parlato di «straordinaria quantità di denaro nei prossimi anni che dovrà essere utilizzata per ristabilire una parità infrastrutturale rispetto alle altre Regioni». La neo presidente della seconda commissione Camilla Soru (Pd) si è concentrata sulle materie di competenza: «Diamoci un obiettivo strategico: la Sardegna è agli ultimi posti per abbandono scolastico, dobbiamo innalzare il livello di istruzione dei cittadini sardi e per questo sosterremo la legge quadro citata dalla presidente contro la dispersione». Luca Pizzuto (Sinistra Futura) ha lanciato un appello all’assessore Bartolazzi: «Riporti a 45 milioni i fondi per il Reis». Anche di questo Alessandra Todde discuterà probabilmente con i sindacati che incontrerà il 23 maggio. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA