«Il conflitto è stato provocato dal regime sionista e dagli Usa» 

Negli ultimi giorni, l’appello per un cessate il fuoco in Medio Oriente si fa sempre più forte. Dopo le dichiarazioni dell’Onu, del Papa e di numerosi leader occidentali, proprio mentre le sirene risuonano in Israele per un attacco dell’Iran, anche la voce di un suo rappresentante si aggiunge al coro per la pace. È l’ambasciatore dell’Iran in Italia, Mohammad Reza Sabouri, che da Cagliari, durante la kermesse “Sguardi sull’Iran: suoni, immagini e racconti dal paese misterioso”, promossa dal Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Sardegna, ha ribadito che «se l’Occidente spera in una tregua e nella pace, allora ci speriamo anche noi», ma che «i fatti parlano chiaro e nessuno impedisce a questo regime di portare avanti la sua azione criminale».

L’Iran, grande potenza del Medio Oriente e alleato storico di Hezbollah, resta uno degli attori chiave nel complesso scacchiere geopolitico della regione. Nemico giurato di Israele, un suo eventuale intervento militare, ora potrebbe scatenare conseguenze di portata imprevedibile. Fino a ieri però Teheran, pur condannando apertamente le azioni di Israele, aveva adottato un approccio cauto, cercando di evitare un’escalation del conflitto scoppiato ormai un anno fa. Pur condannando fermamente le azioni di Israele, l’Iran ha preferito non partecipare direttamente ai combattimenti, scegliendo di agire dietro le quinte con le milizie affiliate. Da ieri però i giochi sono cambiati.

Israele sotto accusa

«Sappiamo benissimo che queste tensioni in Medio Oriente sono state provocate dal regime sionista. Sia la Repubblica dell’Iran sia il Libano cercano di impedire che questo conflitto si allarghi», prosegue l’ambasciatore. «Questo atteggiamento dimostra che il regime sionista non rispetta gli accordi internazionali e, purtroppo, è sostenuto anche da Stati Uniti e altri Paesi». L’Iran, infatti, comanda milizie sciite e gruppi armati attivi nei Paesi circostanti: è l’“asse della resistenza”, nata proprio per contrastare gli interessi degli Stati Uniti e di Israele. Oltre a Hezbollah ne fanno parte anche Hamas, il gruppo palestinese che opera nella Striscia di Gaza, e gli Houthi, in Yemen. Prima della pioggia di missili balistici lanciati dall’Iran su Tel Aviv, gli scontri diretti tra i due Paesi risalgono ad aprile quando Israele ha bombardato l’ambasciata iraniana in Siria uccidendo un comandante delle Guardie rivoluzionarie, la forza militare più potente dell’Iran. Teheran ha risposto lanciando più di 300 droni e missili, quasi tutti intercettati, contro Israele, senza però arrecare grossi danni. A fine luglio poi Israele ha ucciso il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, mentre si trovava a Teheran: in quell’occasione la guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, la principale figura religiosa e politica del Paese, aveva promesso una «punizione severa», arrivata oggi.

Divisione interna

La classe politica iraniana però è ancora divisa: il fronte più conservatore vorrebbe reagire per provare a convincere Israele a ridimensionare le operazioni militari. Il fronte più moderato, invece, rappresentato tra l’altro dal presidente Masoud Pezeshkian, è cauto. E l’Italia in questo scenario che ruolo gioca? «L’Italia ora che dirige il G7 potrebbe fare tanto, ma sappiamo anche da sola non può intervenire e ha dei grossi limiti d’azione. Al contrario però è sotto gli occhi di tutti l’atteggiamento dell’Onu, che potrebbe fare tanto, ma in realtà non sta facendo niente».

