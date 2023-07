Il condominio sotto il ponte 

Le pareti di cartone, una bambola dagli occhi tristi e i panni stesi con ordine che profumano di buono e dignità. Quella che si respira sotto il cavalcavia della 195 racc, nella lingua di terra incastrata tra via Brenta e la ferrovia, dove c’è chi vive da invisibile. Niente piazzole né servizi: nel campeggio della disperazione c’è giusto qualche tendina sistemata tra nuvole di polvere e la civiltà che va di fretta. «Cosa si prova? Ti senti uno scarto della società», dice Luna, che ha trentatré anni, gli occhi color cielo e spruzza di continuo il deodorante nelle parti intime. Mezz’ora dopo le 19 saluta con garbo. «Sono contenta di avervi conosciuto. Ora devo andare a lavorare». E quel lavoro è il più antico del mondo, nel marciapiede accanto alla casa non casa. A due passi da poste, canile e dalle macchine che passano troppo veloci per accorgersi di loro.

Ospitalità e disperazione

Le visite non sono certo frequenti in questo pezzo di Cagliari che somiglia a una sorta di purgatorio terreno. Dove il prezzo degli errori passati sembra una condanna senza appello né fine. «I miei genitori sono morti. Per i pochi parenti che mi restano non esisto», spiega Salvatore, 33 anni. «Ero una testa calda, ho commesso qualche sbaglio. Spaccio, furto, lesioni. Continuo a pagare».

Faceva il muratore, prima di finire sotto il ponte dove il sole non arriva e pure la carità - fatta eccezione per la Croce rossa -, sembra farsi desiderare. «Scusate, infilo la maglietta», si appresta a dire mentre appare a petto nudo tra i piloni di cemento. Perché le buone maniere, quelle no che non si dimenticano; anche se si abita sotto un ponte. «Cosa vorrei? Un lavoretto per riscattarmi. Per carità, c’è chi sta peggio di me, ma vivere così non è bello».

Esistenza ai margini

Dicono che alla fine ci si abitua a tutto, al rumore dei treni che rimbomba forte tra le colonne, («Ci fa compagnia, e poi verso mezzanotte non passano più»), alla penombra e pure all’esistenza ai margini. Quelli forse più estremi, di cui sembra essersi dimenticato anche Dio. «È uno schifo, certo non è vita», interviene Giovanni, trentenne di Quartu dal passato limpido e un impiego nella logistica finito con una causa al datore di lavoro («Deve ancora pagarmi tre mensilità»). Sbuca fuori dalla tenda a fianco a quella di Salvatore, dove convive con la compagna. «L’alternativa è rubare o sfondare e occupare una casa. Meglio qui». Ha gli occhi neri e i modi gentili, e quel sogno comune a tutti i residenti del campeggio della disperazione. «Cosa vorrei? Un impiego per pagarmi un affitto e vivere come un essere umano».

Dalla sala alle strade

E ciò che desidera anche Luna, che continua a spruzzare deodorante per togliere via lo sporco appiccicato indelebilmente sulla pelle. «Guadagno cinquanta euro in mezz’ora, sopravvivo». Prima di decidere di vendere il suo corpo faceva la cameriera. «Ho un diploma di ragioneria, 99 su 100, parlo benissimo il francese, ma prendere quattordici euro dopo un’intera giornata a servire ai tavoli è anche meno dignitoso». E mentre lo dice stringe più forte lo spray che sa di talco e di purezza rubata da quei clienti, facoltosi e non, a cui poco importa del suo diploma e del deodorante. «Non l’abbiamo fatto perché ci piace ma per mangiare», si giustifica il compagno Michele che ha quarant’anni e non le toglie gli occhi di dosso. «Visto da fuori è difficile, lo è anche per noi. Ma quando cadi nella droga smetti di esistere. Per la famiglia, per gli amici, per la società». Così si diventa invisibili, e si finisce sotto un ponte tra quei panni che nonostante tutto profumano di dignità.

