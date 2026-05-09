Il condominio solidale degli anziani  

C’è un luogo molto speciale nella via Carlo Alberto Dalla Chiesa al civico 20, ad Iglesias, dove le persone anziane, e le persone con disabilità o fragilità, possono vivere in armonia e aiutarsi a vicenda, come una grande famiglia. È il condominio solidale, un modello abitativo innovativo nato dall’idea dell’associazione A Chent’Annos di Iglesias. L’associazione sino a poche settimane fa, gestiva le “case sociali” dedicate alle persone anziane autosufficienti che desideravano condividere la propria vita con altre persone, nella centrale piazza Sella. Ma ad un tratto, è nata l’idea di creare il condominio solidale, non più quindi appartamenti divisi, ma una vera e propria palazzina, un condominio, dove le parole d’ordine sono mutuo aiuto e vicinato solidale.

Il condominio

Suddiviso in diversi piani, il condominio solidale è costituito da alloggi sociali in affitto a prezzi accessibili. Ospita 54 persone anziane, e persone con disabilità o fragilità, che amano dividere la propria vita con altre persone, condividendo hobby e interessi. Una associazione tutta al femminile costituita nel 2018 da quattro intraprendenti donne di Iglesias: Sabrina Atzeni, Donatella Moi, Lara Atzeni e Valentina Murenu. Il condominio solidale è una «grande famiglia» come ama definirlo Valentina Murenu: «È il nostro modo per combattere la solitudine, restituire dignità alle persone anziane, ai più deboli e fragili. Gli inquilini vivono ogni giorno il grande valore della solidarietà, nella reciprocità di una relazione sociale fondata sulla vera amicizia. Dalla esperienza delle case nella piazza Sella è maturata questa nostra iniziativa».

Il progetto

Un progetto realizzato e aperto a nuove prospettive di sviluppo in tutto il territorio. «Abbiamo intenzione di creare attraverso una economia circolare e sostenibile, un fondo etico – ha aggiunto Sabrina Atzeni - per altre associazioni che desiderano intraprendere questo percorso, mettendo a disposizione anche la nostra esperienza maturata nel tempo, già dal 2018. Quella dei condomini solidali è una esperienza ancora poco diffusa a livello nazionale, ma ci sono città dove sembra funzionare alla perfezione >>. Nel condominio solidale si incontrano generazioni diverse e si intrecciano storie di vita particolari. Nella grande sala da pranzo si ritrovano a condividere la propria vita persone anziane e giovani con fragilità, che amano impegnarsi nel sociale per offrire il proprio contributo, come un giovane di 47 anni, Mauro Trois, fra i protagonisti del progetto “Mine Vaganti”: «Mi piace tantissimo offrire il mio lavoro ai miei nuovi amici. Posso condividere le mie passioni e mi sento accolto e amato». «Sono rientrata da Verona per vivere ad Iglesias in questa bella realtà – ha raccontato Miranda Concu, 86 anni – mancavo dal lontano 1962. Amo il condominio condiviso, ho le mie amicizie più profonde e mi sento a casa, al centro della mia vita».

Fra le persone più anziane, la signora Angela Reginale, 93 anni: «Sono di Iglesias e da tre anni vivo questa esperienza bellissima dell’abitare condiviso. Sono felice di trascorrere il mio tempo con delle belle persone con le quali condivido con amore le mie emozioni e i miei ricordi».

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