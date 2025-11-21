Il condominio è un albergo, sequestro per milioni di euro 

Un complesso di 103 appartamenti nel cuore della Costa Smeralda, tutti accatastati, per un numero di circa 800 titolari (multiproprietà). Ma, per la Procura di Tempio, il residence Chrysalys Bay di Porto Cervo non è un condominio, ma a tutti gli effetti un albergo. E ieri sono scattati i sequestri di liquidità, a distanza di diversi mesi dalle ispezioni della Polizia locale di Arzachena e della Guardia di Finanza. Si parla di una attività internazionale di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero Alessandro Bosco contesta violazioni fiscali sino al 2024, con mancati introiti per l’erario che sarebbero di poco superiori ai quattro milioni di euro. Il sostituto procuratore di Tempio ha chiesto e ottenuto dal gip il sequestro di una somma quasi corrispondente sui conti correnti riconducibili al condominio di Porto Cervo. Si parla di cinque istituti di credito, dei quali uno all’estero.

La tesi della Procura gallurese è che il residence abbia funzionato “come struttura ricettiva turistica, con direttore, reception, personale addetto e servizi centralizzati di pulizia e lavanderia”. Secondo i magistrati galluresi si parla di un giro di affari tra il 2018 e il 2024 di circa 12 milioni di euro.

I legali della società, Bruno Cuccu e Gian Comita Ragnedda, hanno sempre escluso con forza che il complesso sia una struttura alberghiera con obbligo di bilanci fiscali, dichiarazioni e pagamenti Iva.

