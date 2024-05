Il condominio cullato dalle onde 

Il super condominio galleggiante è democratico e piuttosto movimentato. In mezz'ora circa sul pontile si può assistere a un cambio medico, all'arrivo di una nonna che riporta il nipotino nel catamarano dove abita con i genitori, e alla sfilata di un uomo in accappatoio diretto alla doccia comune.

«Siamo una grande famiglia. E poi vuole mettere svegliarsi in un paradiso così?», spiega Marco Trotter, 59 anni, ex commerciante. Lo dicono in tanti, nel pezzetto di città cresciuto sul mare ai piedi di Bonaria dove le storie di chi ha deciso di lasciare la casa sulla terraferma per andare a vivere in barca si rincorrono tra le passerelle di legno.

Aperitivi e grigliate

Per entrare nel quartiere cullato dalle onde, basta suonare il campanello. L'accoglienza è data da un vivace Jack Russell e da Ludu, una Maremanna di 9 anni piuttosto famosa tra gli abitanti del Molo del Sole. «Le regole di buon vicinato sono fondamentali, esattamente come capita nel più classico palazzo. Qui andiamo tutti d'accordo», racconta Alberto Marinoni, noto Lupo, 53 anni, impiantista dal passato intenso. «Dopo aver cambiato varie case in affitto, durante il Covid ho comprato la barca e mi sono trasferito qui. Cosa cambia? Innanzitutto la libertà, e poi è fantastico, non c'è traffico, nessun rumore».

E se lo senti parlare sembra davvero non manchi nulla, fondamenta a parte: nel piccolo mondo delimitato dal cancello di metallo, onorati gli impegni in città, si organizzano grigliate, si prepara il barbecue e alla club house ci si ritrova per il più classico aperitivo davanti a una comitiva di cormorani.

Launeddas e bimbi

«Sono arrivata in un momento della vita in cui ho sentito bisogno di spazio e di dedicarmi alle mie passioni eliminando il superfluo. Così mi sono ritrovata su una barca, quasi per caso. Nel 2018», racconta Federica Lecca, 33 anni, studentessa di Medicina in stand by e prima insegnante donna di launeddas, nelle scuole pubbliche e persino in mare. «I miei allievi privati vengono in barca, ma con le launeddas accolgo anche gli ospiti a cui racconto la nostra cultura e le tradizioni sarde». In realtà, nel molo Federica ha trovato anche l'amore: Stefano, che già viveva in barca, diventato suo marito e padre della loro piccola Marisol, nata e cresciuta tra le onde.

Qualche metro più avanti c'è Marta Magnano: 34 anni, mamma di Edoardo, tesi da discutere nella facoltà di Medicina, appassionata di vela da sempre e seguitissima sui social. In passato condivideva una stanza con altre studentesse, dal 2019 ha la residenza su un catamarano dotato di pannello solare, dissalatore e orto verticale in fase di ultimazione. Il tutto condiviso con il compagno. E se le chiedi se prevede un futuro sulla terraferma neanche ci pensa: «Solo se da vecchia non sarò più in grado di stare in barca, ma niente palazzo, al limite un terreno in campagna».

I pensionati

Carlo Lai, 63 anni, prima della conversione faceva l’imprenditore («costruivo piscine«), da 16 anni abita a Su Siccu e non ha intenzione di andarsene. «Da quando sono qui non ho preso neanche un raffreddore, e poi vuoi mettere il risparmio? In barca non si pagano affitto né bollette». Giusto il posto barca: 300 euro circa al mese, inclusa acqua, elettricità e ritiro rifiuti.

