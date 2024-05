«Il concorso? Una via crucis» 

«Ci sentiamo discriminati». Lo dicono con un forte senso di amarezza e rabbia i docenti sardi precari, costretti a sostenere le prove orali e pratiche del concorso della scuola fuori dall’Isola. Costretti a spendere il doppio del tempo e del denaro rispetto ai colleghi della Penisola.

«Per quanto riguarda il concorso delle medie siamo circa 300 partecipanti che, dopo aver passato lo scritto in Sardegna, dovranno a giugno sostenere l’orale nelle Marche», racconta Silvia Pireddu, insegnante di Scienze motorie, ancora indecisa se affrontare o meno il viaggio.

«Il problema però si presenta per tutte le classi di concorso, non solo per la mia. Hanno fatto accorpamenti, non so se per risparmiare, per fare una sola commissione, costringendo noi sardi a spostarci», racconta l’insegnante, che ha già passato lo scritto del concorso sia per le medie che per le superiori. «Tra l'altro per molte prove le date coincidono. Per esempio: per le superiori le prove orali a Cagliari sono il 24 giugno, mentre per le medie il 26 giugno nelle Marche, non è ben chiaro come si debba fare per essere presente in entrambi i posti».

Dunque, Pireddu dovrebbe presentarsi a Cagliari il 24 giugno e due giorni dopo volare a San Benedetto del Tronto. «Non so se, mio malgrado, avrò la forza per farle entrambe. Hanno idea di cosa voglia dire raggiungere le Marche della Sardegna? Ovviamente è tutto a nostre spese», sottolinea.

Ma il problema non è solo il viaggio. «Ventiquattr’ore ore prima dell’orale estraggono la traccia che indica quale tipo di lezione il candidato deve preparare. Noi dovremmo prepararla non si sa dove, magari in albergo, considerando che potrebbe non esserci una buona linea o che non abbiamo tutti i libri a disposizione, insomma non veniamo messi delle condizioni di presentarci al meglio. E poi il giorno dopo dobbiamo fare l’orale».

«Le nostre difficoltà le ha riconosciute anche il ministro Valditara. Dobbiamo affrontare un viaggio stremante, costoso e lungo, che ci mette in una condizione di svantaggio rispetto ai colleghi della Penisola. Oltre all’aspetto economico, dobbiamo anche assentarci da scuola in periodo di esami». (fr. me.)

