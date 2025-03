Il concorso sui 50 anni della Provincia 

“Riprogettare la tradizione: analisi degli approcci alla riprogettazione del materiale culturale locale in Sardegna”. È il titolo della tesi con la quale Alessandro Pippia si è aggiudicato il primo posto nel concorso indetto in occasione del 50esimo anniversario dell’istituzione della Provincia di Oristano. La commissione giudicatrice ha ritenuto il suo elaborato il più meritevole tra i nove presentati, totalizzando un punteggio di 85 su 100: per lui una borsa di studio da 2mila euro. L’iniziativa, promossa dall’ente di via Carboni con l’obiettivo di sostenere e incentivare i giovani allo studio e all’approfondimento dell’Istituzione Provincia e del suo territorio, prevedeva l’assegnazione di 3 premi in favore di studenti che avessero conseguito il diploma di laurea con una tesi di rilevante interesse sull’argomento, tra il 1° settembre 2021 e il 30 agosto 2024, riportando una votazione minima di 100/110. Il secondo posto, assieme ad una borsa di studio da 1500 euro è andato a Paola Serpi, con l’elaborato “Recinti eco-simbolici. Un sagrato, un giardino, un parco umido a santa Petronilla”, mentre in terza posizione si è classificata Eleonora Poddi, con un’analisi sulla figura di “Giovanni Maria Angioy nelle carte dell'archivio comunale di Oristano”. A lei un premio di mille euro. Il concorso è stato finanziato con il contributo della Fondazione di Sardegna. ( m. g. )

