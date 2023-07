«Il concorso per dirigenti è da sospendere» 

Polemiche sul concorso per l'assunzione di 40 dirigenti in Regione. Cgil-Fp, Cisl-Fp, Uil Fpl, Fesal e Clares ritengono che la procedura sia da sospendere e che sia necessario accertare l'idoneità dei locali in cui dovrà essere espletato il test.

Per le sigle sono «numerosi i punti di debolezza. Dopo il rinvio della preselezione dal 27 giugno al 19 luglio (dovuto all'accertamento di una violazione rispetto alle previsioni del bando), non abbiamo avuto altre risposte di merito. C'è stata poi la delibera del 13 luglio, che pare un tentativo di correzione in corsa degli assunti normativi finora sostenuti, e che ha rafforzato le preoccupazioni circa l'opportunità di effettuare comunque la preselezione in questo scenario molto discutibile e controverso. Situazione che faciliterà i contenziosi ed esporrà l'intero procedimento al rischio di annullamento, con possibili conseguenze anche in termini di eventuali danni erariali», osservano i sindacati. In una lettera indirizzata alla Regione evidenziano poi che il padiglione della Fiera, che sarà utilizzato per la prova, «è privo di climatizzazione». «Prima dell'accesso alla sala deve presumibilmente essere effettuata la verifica sull'identità delle/dei candidate/i, che sono potenzialmente nel numero di circa tremila, e per la giornata di mercoledì 19 è stato diramato dalla Protezione civile regionale l'allerta meteo anche nel Cagliaritano, con la previsione di temperature superiori ai 40 gradi - sostengono - Pare evidente, quindi, la necessità di verificare con attenzione in quali condizioni dovrà svolgersi la procedura, ed accertarne la compatibilità con i criteri a tutela della salute pubblica».

