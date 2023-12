Il concerto solidale col coro Karalitanum 

“Insieme per la solidarietà… è quasi Natale” è il titolo del concerto in programma domenica 17 dicembre alle 19,30 nella parrocchia Santa Maria del Suffragio in via Flavio Gioia 121.

A organizzare l’evento è l’associazione “Non ti scordar di me-odv” che ha invitato il Coro Collegium Karalitanum, proponendo un concerto di brani di musica colta, popolare e brani di Natale e invitando gli amici all’ultima giornata del Festival internazionale corale città di Cagliari martedì 19 dicembre alle 20,30 nella chiesa di Sant’Eulalia in cui debutterà l’Orchestra da Camera CK che assieme al coro di cimenterà in un interessante repertorio.

Volontariato

L’associazione, senza scopo di lucro, nasce alcuni anni fa con l’intento di perseguire compiti di solidarietà umana e sociale. Tante le iniziative messe in campo da “Non ti scordar di me” in questi ultimi anni: fornire una volta alla settimana pizze ai bambini ucraini profughi in collaborazione con l’Associazione “Atuamentu”, ma anche consegnare buste natalizie con beni di prima necessità per i senzatetto in collaborazione con le Suore Vincenziane del quartiere della Marina.

Il ricavato del concerto “Insieme per la solidarietà” sarà devoluto all’acquisto di materiale di prima necessità alle suore dell’asilo della Marina e per la donazione di un apparecchio televisivo a favore degli ospiti di una struttura che si occupa di riabilitazione.

L’ingresso è libero e sarà gradita un eventuale libera offerta a sostegno delle iniziative di volontariato.

RIPRODUZIONE RISERVATA