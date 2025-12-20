Il concerto di Natale per le mense Caritas 

Torna questa sera alle 19.30 il tradizionale concerto solidale di Natale dell’orchestra sinfonica del conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” finalizzato al sostegno delle mense per i poveri della Diocesi di Cagliari.

Sarà nuovamente l’Auditorium del Conservatorio, in piazza Porrino, ad ospitare l’evento, promosso anche dall’Arcidiocesi di Cagliari, attraverso la Caritas diocesana e a cui sarà presente anche l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi.

«È con grande gioia», commenta Aurora Cogliandro, la direttrice del Conservatorio di Musica di Cagliari, «che per il secondo anno consecutivo organizziamo insieme alla Caritas, al Rotary, ai Lyons e al Comitato grandi Eventi, il Concerto di Natale con la nostra Orchestra Sinfonica e i giovani direttori d'orchestra che presenteranno un programma vario e interessante. Questo è certamente un concerto speciale: studenti e professori saranno protagonisti di un gesto di solidarietà, concreto, reso attraverso l’arte».

«Anche quest’anno», spiega il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai «vogliamo esprimere un “noi” di solidarietà attraverso una rete che vede coinvolte tante realtà, in un’attenzione comune verso i più fragili».

«Il ricavato dell’iniziativa», prosegue don Marco Lai, «sarà destinato alle nostre mense diocesane, quella della Caritas, quelle del Buon Pastore, del Viandante, della Caritas parrocchiale di Elmas e al Centro cottura solidale di Settimo San Pietro, che, grazie al loro incessante impegno, riescono nel complesso a dare risposte a circa 800 persone bisognose».

RIPRODUZIONE RISERVATA