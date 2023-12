Il concerto di Mengoni a Cagliari: fissate le regole, si comincia alle 23.30 

Il conto alla rovescia è cominciato. Alle 23.30 della notte di San Silvestro la Fiera di Cagliari comincerà a esplodere. La bomba sarà Marco Mengoni, l’artista del 2023 scelto dal Comune per celebrare la feste più attesa dell’anno tra mille polemiche legate ai costi (meno di 700mila euro per l’amministrazione, un milione di euro per le opposizioni), alla scelta della location (la Fiera, appunto, per motivi di sicurezza, vista l’indisponibilità del “classico” Largo Carlo Felice a causa del cantiere di via Roma che rivoluzionerà il frontemare), quindi alla inevitabile scelta di realizzare un evento, di fatto, a numero chiuso. Sarà per almeno ventimila persone ma con disponibilità fino ad almeno ventinovemila, dopo l’esperienza del concerto di Vasco Rossi di giugno 2019 quando alla Fiera arrivarono appunto 29mila persone.

I ticket

Da nove giorni (fino a esaurimento posti) è possibile prenotare online (www.boxofficesardegna.it) i pass nominativi e non cedibili a terzi (ogni persona può prenotarne fino a un massimo di 4), per partecipare al concerto. Fino a ieri le prenotazioni sfioravano le ventimila unità (ma si arriverà fino a 29mila), di queste oltre 1500 sono turisti che arriveranno in città per trascorrere la notte più lunga dell’anno. Chiunque avrà il pass potrà partecipare alla festa di fine anno con Mengoni. «Il concerto di Marco Mengoni sarà un’importante vetrina per la città di Cagliari, offrirà una significativa occasione di svago per i fan dell’artista e allo stesso tempo rappresenta un significativo indotto economico per il capoluogo», afferma l’assessora alla Cultura e agli spettacoli Maria Dolores Picciau. L’amministrazione, infatti, come nel 2022 con Blanco, punta su un altro cavallo di razza, certa delle ricadute economiche e turistiche di cui potrà godere la città, almeno per i due giorni a cavallo dell’ultimo dell’anno.

Cancelli e varchi

L’avvio del concerto è fissato per le 23.30 (dopo una iniziale decisione di cominciare lo show cinque minuti dopo la mezzanotte per consentire ai ristoratori di lavorare per il cenone senza l’ansia dell’orario). Ma all’area concerti si potrà accedere dalle 18: a quell’ora, infatti, gli organizzatori apriranno i cancelli. Chi vorrà accaparrarsi un posto in prima fila, verosimilmente, arriverà già nel pomeriggio davanti alla Fiera (anche se c’è già qualcuno sui social che giura che sarà lì già dalla mattina). Ma si potrà entrare fino all’ultimo momento prima del concerto. Basterà avere il pass. I controlli saranno rigorosi: essendo i ticket nominativi, verrà chiesto di mostrare un documento di identità (i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati da un adulto e per tutti è necessario il ticket nominativo). Due saranno i varchi di accesso: viale Diaz e via Pessagno. Ogni pass indicherà il varco che si dovrà utilizzare. E per le persone con disabilità è previsto un varco riservato, sempre in viale Diaz, di fronte alla sede della Guardia di Finanza, e per loro sarà allestita una pedana per assistere allo spettacolo (alla quale potranno chiedere di accedere anche le donne in gravidanza oltre le 21esima settimana). I controlli saranno non solo rigorosi ma, probabilmente, anche lunghi: l’evento, infatti, impone misure di sicurezza rigidissime. Sarà vietato portare all’interno fuochi d’artificio, bevande (niente bottiglie d’acqua, birra o spumante per brindare al nuovo anno) e cibo (a meno che non si tratti persone celiache o diabetiche, previo certificato da esibire all’ingresso). Un apposito servizio di food and beverage sarà garantito per tutti i partecipanti dentro la Fiera.

Zona rossa

Nella zona della Fiera saranno programmate chiusure al traffico e divieti tra le 15 del 31 dicembre alle 8 del mattino del primo gennaio: per esempio, la chiusura di viale Diaz tra l’Amsicora e piazza dei Centomila imporrà a chi arriverà da via Roma la svolta a sinistra in viale Cimitero. E ancora: stop alle auto in viale Ferrara nel tratto compreso tra via Caboto e il distributore Agip (dietro la Fiera), divieto di transito in viale Ferrara all’altezza dello svincolo dello stadio per le auto che provengono da San Bartolomeo e obbligo di svolta a destra (direzione Poetto) all’altezza di via Pessagno (prima dell’Esperia) per chi percorre l’asse mediano in direzione Fiera.

Marco Mengoni festeggerà con le migliaia di cagliaritani l’arrivo del 2024. Ma a partire dalle 20, sarà dj-set: presenterà la serata Valentina Caruso.

RIPRODUZIONE RISERVATA