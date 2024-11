Il concerto di Capodanno trasloca in piazza Rinascita 

Il concerto di fine anno si farà. Se ancora bisogna attendere qualche giorno prima di conoscere i nomi degli ospiti che nella notte di San Silvestro accompagneranno il pubblico verso il 2025, c’è già una prima certezza: cambia la sede dello spettacolo. Al contrario degli ultimi due anni, quando i concerti si sono tenuti in piazza del multipiano e nel terreno Porrà, stavolta l’evento si sposta in piazza Rinascita. «La piazza si presta a questa tipologia di spettacolo», dichiara Michele Fanni, consigliere di maggioranza con delega alle Attività produttive. Rispetto al biennio scorso, quando il Capodanno è stato organizzato dall’associazione Amo il mio paese, quest’anno il Comune a prendere in mano l’iniziativa, a culminare un percorso iniziato nel 2019 con il concerto di Giuliano Marongiu e seguito dalle esibizioni dei Tazenda nel 2022 e di Alfa nel 2023. «Al momento possiamo soltanto dire che gli ospiti saranno due big nazionali che hanno segnato un periodo storico. I nomi - dichiara l’esponente della maggioranza Ladu - verranno ufficializzati non appena completato l’affidamento del servizio». Le spese per il prossimo Capodanno in piazza saranno suddivise equamente tra Comune e Regione, che parteciperà con un contributo pari al 50 per cento dell’importo del progetto. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA