Il concerto del coro apre la festa di San Giuseppe 

I festeggiamenti in onore di San Giuseppe si sono aperti ieri con il concerto del coro parrocchiale “La preghiera si fa canto”. Un momento che ha emozionato i tanti cittadini presenti nella bella chiesa del quartiere di Monte Attu. In circa quaranta minuti il coro, composto da 38 elementi, coordinato da Patrizia Mulas, si è esibito in otto canti con varianti anche in latino, greco e spagnolo, ognuno associato a un brano biblico. Evento fortemente spirituale e toccante inserito nei festeggiamenti organizzati dalla parrocchia San Giuseppe guidata da don Giuliano Pilia in collaborazione con l’omonimo gruppo. Nel ricco calendario di iniziative, oltre momenti di preghiera e riflessione, anche attività sportive per i bambini del catechismo e i genitori. Questo pomeriggio, alle 15.30, all’oratorio diocesano si terrà il torneo di calcio e pallavolo. Domani momento dedicato alle confessioni. Martedi alle 18.15 si svolgerà la processione per le vie del quartiere Monte Attu. Seguirà alle 19 la messa concelebrata dai parroci cittadini e animata dal coro parrocchiale. Ci sarà poi la benedizione dei papà, la consegna del garofano e la premiazione del papà più giovane e del più anziano. In chiusura un momento conviviale in oratorio.

