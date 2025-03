Il concerto dei Rockin Hertz 

Dopo il debutto a febbraio a Cagliari, I Rockin Hertz suoneranno nel paese d’origine, Villacidro, proponendo alcuni tra i brani più importanti della storia del rock come Highway to hell degli Ac/Dc e Friends will be friends dei Queen. La band è composta da sei giovanissimi: Benedetta Aresti, cantante del gruppo, Mirko Pibiri chitarrista, Riccardo Zucca, chitarrista, tastierista e corista, Adelaide Lai, tastierista, chitarrista e corista, Samuel Sassi, bassista, e Luca Floris, batterista. Il gruppo si è formato nel 2021 all’interno del corso di musica d’insieme della You Can Play - Guitar School di Villacidro, sotto la guida del maestro Marco Mantione: oltre alle numerose cover, si cimentano nella composizione di brani originali dove sperimentano nuove sonorità nate da varie influenze musicali. «Dopo anni che seguo questi ragazzi è un immenso orgoglio vederli suonare ai concerti. Finalmente - spiega Mantione - li vedrò esibirsi anche in casa. Sono prontissimi e decisi a replicare il successo del primo concerto, non vedono l’ora di portare tanto buon rock a tutti i villacidresi che vorranno divertirsi con loro». L’evento, gratuito, il 9 marzo alle 19.30 al bar Frattale. (a. l.)

