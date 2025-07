«Il Comuni trovi risorse per pagare i salari accessori» 

Il Consiglio comunale ha dato mandato al sindaco e all’amministrazione tutta affinché si trovino risorse per incrementare gli stipendi dei dipendenti comunali. Durante l’ultima seduta l’esponente del gruppo Carbonia Avanti Gianluca Arru ha presentato una mozione in cui si è sostenuto che «il Governo nazionale nel decreto della pubblica amministrazione, con il fondo delle risorse decentrate, ha creato il cosiddetto salario accessorio che può essere utilizzato come risorsa integrativa al salario ordinario premiando il merito incentivando la produttività e le competenze specifiche”. Nella stessa mozione il consigliere Arru chiedeva che «le premialità non fossero riservate solo al servizio destinato ai lavori pubblici ma che venissero distribuite tra i dipendenti dei diversi servizi». La mozione si concludeva chiedendo al sindaco di «capire quali siano le volontà politiche di destinare tali risorse alla gratificazione del personale, contribuendo a trattenere le risorse umane formate negli anni che costituiscono per l’ente un ‘importante capitale al servizio della collettività, che privo della giusta considerazione molto spesso sceglie di spostarsi verso altri enti». È scaturita una risposta articolata del sindaco che pur evidenziando alcune perplessità e problematiche e riservandosi il compito di approfondire ancora meglio la materia ha scelto di votare favorevolmente. La mozione è poi passata nonostante, anche all’interno di alcuni gruppi di maggioranza, diversi consiglieri si siano astenuti.

