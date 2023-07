Il Comune vuole l’ex stazione per un euro 

Nel territorio comunale di Barumini, lungo il vecchio tracciato ferroviario per Isili, a nord dell’abitato, è presente una vecchia stazione che qualche anno fa è stata ristrutturata e adibita a ostello: il Comune vorrebbe diventarne proprietario.

«Nell’ultima seduta di Consiglio – racconta il sindaco Michele Zucca – abbiamo votato per la richiesta di acquisizione al prezzo simbolico di un euro dell’ex stazione ferroviaria, che è di proprietà della Regione. Lo abbiamo fatto perché spesso i bandi di finanziamento sono riservati al proprietario e in questo momento, con il solo comodato d’uso, non possiamo accedervi nell’eventualità si manifestasse la possibilità di fare qualcosa».

Nell’ostello mancano gli arredi e sarà necessario fare qualche altro piccolo lavoretto che sarà appaltato prossimamente. Nel piano superiore sono state realizzate tre camere da letto (due con bagno privato), e al piano terra si trovano l’ingresso e l’area di accoglienza degli ospiti, un piccolo bar, più spazi ricreativi esterni. La vecchia banchina è stata recuperata per realizzare l’accesso principale dell’ostello.

L’idea progettuale dello studio di architettura Giovanni Galdieri ha recuperato il valore identitario del luogo non tralasciando il valore di documento delle vecchie strutture edilizie, associandoci il concetto dell’ospitalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA