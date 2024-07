Il Comune vuole espropriare il cortile dell’ex sindaco  

Stefania Cannas, 56 anni, sorella dell’ex sindaco di Tortolì, Massimo, ha impugnato al Tar la delibera con cui la Giunta di Marcello Ladu ha adottato la variante generale al Puc per la riqualificazione urbana del centro abitato. Di fatto una parte del cortile adiacente la storica abitazione di famiglia, al civico 42 di corso Umberto, è destinata ad area parcheggi e dovrebbe essere espropriata. L’edificio residenziale è qualificato come storico dal Piano particolareggiato poiché risale a oltre un secolo fa, così come la recinzione con muro e inferriata. In quel tratto, il Comune vuole ricavare vuole ricavare nuovi spazi di aggregazione e di sosta, valorizzando anche i cortili. «L’intervento - spiegano dal Comune - può essere concretizzato acquisendo porzioni di aree verde private dell’isolato 58, tra la via Cagliari e il Corso. La variante in fase di redazione prevede la trasformazione urbanistica di un’area di 524 metri in zona servizi». La ricorrente si è affidata all’avvocato Gianmarco Tavolacci: «L’attuazione dell’intervento - recita il ricorso - comporterebbe la sottrazione dell’intera area cortilizia antistante l’edificio e della relativa recinzione muraria, con conseguente pregiudizio della situazione giuridica soggettiva della ricorrente».

