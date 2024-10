Il Comune vuole assumere 48 operai 

Dove non possono arrivare la municipalizzata Somica (che in 20 anni si è quasi dimezzata) e i pochi operai del cantiere di via Roma, l’ultima carta sono i cantieri regionali. E, considerate le difficoltà a garantire in tempi ragionevoli le più usuali manutenzioni, il Comune ha deciso di raddoppiare: non vorrebbe assumerne 24, come spesso capitato in questi anni, ma 48.

Il progetto

L’amministrazione ha pertanto presentato alla Regione un dossier di candidatura per attivare quattro nuovi progetti del collaudato piano Lavoras. La prima proposta riguarda la manutenzione del verde ed è un progetto di messa in sicurezza del patrimonio ambientale, di incremento di quello boschivo e la sistemazione di aree di particolare pregio: quindi parchi in città e frazioni e zone verdi. Il secondo presuppone la creazione di strisce parafuoco in zone particolarmente esposte agli incendi. Il terzo mira a ridare decoro ad ambiti degradati come muretti, arredi urbani, strade, piazzette. Il quarto ha nel mirino le manutenzioni edili di edifici pubblici sia usate dal Comune sia in concessione purché abbiano come finalità l’inclusione sociale e l’istruzione. «Come già accaduto – sottolinea l’assessore alle Manutenzioni e all’Urbanistica Giuseppe Casti – abbiamo ragionevole certezza che le proposte progettuali del Comune di Carbonia verranno accolte dalla Regione e quando ciò è avvenuto con gli operai e le operaie di Lavoras abbiano raggiunto ottimi risultati». L’avviamento al lavoro riguarderà 48 lavoratori da assumere con contratto a tempo determinato per 8 mesi con orario settimanale di 30 ore su 5 giorni.

I lavori

Presto il bando destinato ai disoccupati e le disoccupate iscritti al centro regionale per l’impiego, in via Dalmazia. «Varie manutenzioni, pur compatibilmente con le risorse – specifica l’assessore – sono state effettuate e sono in corso: fra gli ambiti in cui parte dei nuovi assunti potrebbe intervenire con una squadra speciale ci sono ad esempio strade o piazze in cui occorre sistemare i sampietrini divelti o sistemare piccoli arredi danneggiati». Tutte attività che esulano dalle attività cosiddette in global service (cioè il pacchetto di interventi: ad esempio cimiteri, mercato, parte del verde pubblico) assegnato per contratto alla società municipalizzata Somica che, peraltro, col passare del tempo sta scontando una drastica riduzione del personale. Si partì una ventina di anni fa con 35 operai. Erano stati stabilizzati dopo un periodo di precariato in seguito alla fuoriuscita dal circuito lavorativo (soprattutto zona industriale ma non solo), si è arrivati oggi a poco meno di venti lavoratori. A costoro si sommano una decina di operai comunali del cantiere. Trenta persone per un Comune di 26 mila abitanti.

