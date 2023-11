Il Comune vuole acquisire l’ex scuola materna delle suore 

Il Comune di Isili muove i primi passi per l’acquisizione dei locali dell’ex asilo delle suore dopo il fallimento della “Fondazione Giuseppe Orrù” che lo gestiva. Durante l’ultimo Consiglio comunale infatti sono stati vincolati 120mila euro. Decisione appoggiata anche dalla minoranza. «In questo modo», ha detto il primo cittadino Luca Pilia, «abbiamo posto le basi per l’acquisto e la restituzione di un bene storico alla nostra comunità».

Altre le risorse messe in campo. Con l’avanzo di amministrazione e fondi presenti in bilancio a fine anno verranno fatti altri interventi per un importo pari a circa 240mila euro. Cinquantamila saranno destinati alla viabilità interna e rurale, altrettanti saranno spesi per il nuraghe Is Paras quale cofinanziamento per gli interventi che verranno effettuati grazie ad un finanziamento regionale di 100mila euro.

Con altri 50mila euro l’amministrazione provvederà a degli interventi straordinari sul patrimonio comunale e investimenti in conto capitale. A queste si aggiungono altri 60 mila euro per interventi sul patrimonio comunale e 27 mila euro per infrastrutture sociali. All’ordine del giorno anche l’adesione del Comune alla “Fondazione Trenino Verde storico della Sardegna”. Più critica in merito a questo punto la minoranza “Impegno per Isili”. «La preoccupazione - ha detto Antonello Corona - è che non diventi l'ennesimo carrozzone politico. Tenuto conto che ne faranno parte oltre cinquanta Comuni». (s. g.)

