Castiadas.
04 dicembre 2025 alle 00:27

Il Comune veste i panni di Babbo Natale 

Regali per anziani, bambini e famiglie in difficoltà con i prodotti locali 

Non è festa se tutti non ricevono un bel regalo, magari con i profumi e i sapori del territorio. A Castiadas ci pensa direttamente il Comune: alcuni dipendenti del municipio, nelle vesti (per un attimo) degli aiutanti di Babbo Natale, sono pronti ad incartare 240 pacchi da consegnare agli anziani del paese. O meglio, ai 240 nuclei familiari dove c'è almeno una persona che ha compiuto 70 anni. Dentro il pacco – del valore di 75 euro ciascuno - panettoni, dolci, miele, marmellate e formaggi. Tutti prodotti esclusivamente dalle aziende di Castiadas.

I doni

La formula è simile a quella degli ultimi anni, da quando cioè il sindaco è Eugenio Murgioni. «Vogliamo regalare un sorriso - sottolinea il primo cittadino - alle colonne portanti del nostro paese, alle persone cioè che hanno più di 70 anni. Nelle loro case, grazie a questa iniziativa, si respirerà ancor più l’aria di festa. Allo stesso tempo contribuiamo a far girare l’economia di Castiadas».

Non solo anziani. Il Comune ha pensato anche alle persone in difficoltà economica: per loro – circa sessanta nuclei familiari – un buono regalo da utilizzare solo nei negozi di Castiadas sino ad un massimo di duecento euro. Un buono pensato per gli alimentari ma sarà possibile utilizzarlo anche per altri prodotti, farmaci compresi.

E poi i bambini dall’asilo sino alle scuole medie (compresi i non residenti, se frequentano a Castiadas): per loro giochi e dolciumi che gli saranno consegnati l’ultimo giorno di scuola. Oltre trentamila euro la somma impegnata dall’amministrazione comunale: diciottomila per i doni agli anziani, diecimila per le famiglie in difficoltà, 3500 euro per i bambini.

La festa

«Se consideriamo anche le luminarie – aggiunge Murgioni – e i tanti eventi natalizi stiamo andando a spendere circa centomila euro. Vogliamo che il paese festeggi nel migliore dei modi il Natale e, allo stesso tempo, puntiamo ad attirare qualche turista anche nel periodo invernale».

Le luminarie in ogni borgata – costo 53mila euro – saranno accese l’8 dicembre. Prima del Natale si festeggerà Santa Lucia (borgata di Camisa). Ad organizzare, grazie sempre al contributo del Comune, la Pro Loco guidata da Michela Deiana. E sarà sempre la Pro Loco, con i soci vestiti da babbo Natale, a consegnare i doni ai più piccoli a suon di musica, quella delle launeddas. Nessuno, insomma, deve restare indietro: «Questa – conclude il primo cittadino – è la comunità che Castiadas merita». E chissà se qualcuno con più di settant’anni che abita tra Muravera, Villaputzu, San Vito e Villasimius, visti i bei regali di Natale da parte del Comune di Castiadas, non stia pensando di cambiare residenza.

