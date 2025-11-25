VaiOnline
Tortolì.
26 novembre 2025 alle 00:18

Il Comune versa 1,2 milioni al Consorzio industriale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La prima tranche è stata accreditata. Dopo un lungo tira e molla a suon di carte bollate, con tanto di strascichi giudiziari e politici, il Comune di Tortolì versa 1,2 milioni di euro nelle casse del Consorzio industriale. La questione finanziaria ha logorato i rapporti fra i massimi esponenti dei due enti, il sindaco Marcello Ladu e l’ormai ex presidente Franco Ammendola.

Le perdite complessive per gli anni 2016, 2017 e 2018 ammontano a 2.420.867 euro che divise in parti uguali, tra la Provincia di Nuoro (ora Ogliastra) e il Comune di Tortolì ascrivono la stessa di 1.210.433 euro. La liquidazione delle somme sono una volontà del Consiglio comunale, a conferma che i rapporti istituzionali sono più distesi dopo l’avvicendamento nei ruoli apicali. L’assemblea ha deciso di definire in via stragiudiziale i contenziosi con il Consorzio, da poche settimane presieduto dallo stesso sindaco Ladu, nei termini contenuti nello schema di atto di transazione. La stipula dell’accordo risale al 18 novembre.

Nello stesso atto è stato indicato che contestualmente al versamento del milione e 200mila euro il Comune avrebbe dovuto incassare 476.543 euro quale restituzione delle somme incassate in occasione del pignoramento effettuato dal Consorzio in esecuzione di una sentenza (2023) del Tribunale di Lanusei. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza.

Maccheronis sempre a secco, rubinetti chiusi

Fabrizio Ungredda
25 novembre

È legge l’ergastolo per i femminicidi

Ieri corteo a Cagliari: «Ma ora si deve lavorare sui giovani per cambiare la mentalità» 
Luigi Almiento
Il dibattito

Meloni ora guarda alla legge elettorale

In attesa del referendum sulla Giustizia, maggioranza divisa sul testo  
La storia

Ciclisti di Sarroch aiutati da Aru e Nibali

Auto in panne dopo un incidente in autostrada, intervengono i due fuoriclasse 
Ivan Murgana
La guerra

Trump: «Ucraina, accordo vicino»

Ma Mosca avverte: le modifiche al Piano rispettino il vertice di Anchorage 
Conti pubblici.

Bilancio, arriva l’ok di Bruxelles

Promosso il Documento programmatico dell’Italia, Giorgetti soddisfatto 