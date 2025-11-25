Il Comune versa 1,2 milioni al Consorzio industriale 

La prima tranche è stata accreditata. Dopo un lungo tira e molla a suon di carte bollate, con tanto di strascichi giudiziari e politici, il Comune di Tortolì versa 1,2 milioni di euro nelle casse del Consorzio industriale. La questione finanziaria ha logorato i rapporti fra i massimi esponenti dei due enti, il sindaco Marcello Ladu e l’ormai ex presidente Franco Ammendola.

Le perdite complessive per gli anni 2016, 2017 e 2018 ammontano a 2.420.867 euro che divise in parti uguali, tra la Provincia di Nuoro (ora Ogliastra) e il Comune di Tortolì ascrivono la stessa di 1.210.433 euro. La liquidazione delle somme sono una volontà del Consiglio comunale, a conferma che i rapporti istituzionali sono più distesi dopo l’avvicendamento nei ruoli apicali. L’assemblea ha deciso di definire in via stragiudiziale i contenziosi con il Consorzio, da poche settimane presieduto dallo stesso sindaco Ladu, nei termini contenuti nello schema di atto di transazione. La stipula dell’accordo risale al 18 novembre.

Nello stesso atto è stato indicato che contestualmente al versamento del milione e 200mila euro il Comune avrebbe dovuto incassare 476.543 euro quale restituzione delle somme incassate in occasione del pignoramento effettuato dal Consorzio in esecuzione di una sentenza (2023) del Tribunale di Lanusei. (ro. se.)

