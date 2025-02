Il Comune vende ma nessuno compra 

Nessuno li vuole: il rudere di piazza Onroco e il terreno di via Bonn restano di proprietà del Comune. A poco è servita la proroga concessa lo scorso dicembre «per garantire una maggiore partecipazione» alla procedura di gara.

Alla scadenza fissata per venerdì scorso, non è arrivata neppure un’offerta per le due aste che puntano da un lato ad “alleggerire” il patrimonio comunale, dall’altro a rimpinguare le casse civiche. Non che sia una novità, dal momento che per l’edificio diroccato del centro storico si trattava del terzo tentativo e per il lotto della zona industriale addirittura del quarto. «Una cosa è certa - ammette l’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu - così non funziona, occorre rendere più appetibili le due proposte».

Il rudere in centro

Per piazza Onroco la questione è solo economica: alla luce della perizia estimativa commissionata dal Comune per definire la reale capacità edificatoria dello stabile, l’immobile è stato messo all’asta a 212mila euro. Ancora troppo. «Si predisporrà una nuova procedura con un ribasso - afferma Cuccu - valuteremo se del 10 o del 15%. Bisogna tener conto del fatto che chi acquista dovrà affrontare un investimento importante per costruire rispettando i vincoli paesaggistici».

Stavolta è stato ben specificato nel bando (corredato da tutta la documentazione fotografica che attesta le caratteristiche da seguire), per non incappare nell’errore già commesso nel 2010, quando l’edificio “collabente” era stato venduto ad un privato al costo di 30 mila euro, salvo poi essere restituito a fronte di un risarcimento di 416mila euro.

Il terreno

Discorso differente per il terreno di via Bonn, di cui il Comune non riesce a disfarsi nonostante dalla prima alla quarta asta si sia scesi da un’offerta minima di 904mila euro agli attuali 773mila. «È un lotto difficile da vendere per la sua conformazione - spiega Cuccu - si estende in lunghezza, ma ha una facciata molto ristretta. Una caratteristica che non risponde alle esigenze commerciali di chi, invece, ha necessità di una maggiore esposizione sulla via Bonn». Una soluzione l’esponente dell’Esecutivo l’ha già individuata e a breve sarà portata all’attenzione della Giunta: «Si potrebbe ipotizzare di sottrarre una porzione di terreno al cantiere comunale per aggiungerla al lotto da alienare». Prima di avventurarsi nel quinto tentativo, dunque, si valuterà se questa strada è percorribile.

Vico Arcais “congelato”

Con le due aste andata deserte, nel frattempo, rimane “congelata” la riqualificazione di vico Arcais. L’intervento sullo stradello, che dal 2016 è tappato alle due estremità da pannelli in legno per ragioni di sicurezza, è inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche: per i lavori di consolidamento del muro pericolante di palazzo Paderi servono 250mila euro che in cassa non ci sono e che la Giunta contava di reperire attraverso le alienazioni. Il primo tentativo è fallito, resta la carta dei lotti di Torregrande sgravati dagli usi civici.

