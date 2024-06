Il Comune vende l’ostello della gioventù 

Alla fine di un lungo e travagliato percorso si volta pagina: dopo il fallimento dell’ex gestore, sul futuro dell’ostello della gioventù di Torre dei Corsari ecco una luce in fondo al tunnel, visto che il Comune di Arbus ha deciso di vendere la struttura. «L’amministrazione - dice il sindaco Paolo Salis - vuole che il compendio ritorni a diventare un punto di eccellenza dell’offerta alberghiera. Quello che si può anticipare è di aver ricevuto proposte di acquirenti, società italiane. L’assegnazione con un bando pubblico, non prima di definire le questioni dei beni all’asta all’interno dell’immobile».

La vendita

L’ostello, nato negli anni Ottanta, grazie ai fondi della legge regionale sull'occupazione giovanile, chiude così il calvario di un funzionamento a singhiozzo, fra difficoltà economiche e un’alternarsi di gestioni a cura del Comune e di imprese private. Da diverso tempo, la palla è passata al Tribunale col fallimento della società che lo gestiva da 12 anni e ora al curatore relativamente al recupero dei crediti. «In questo quadro – ricorda Salis - s’inserisce la questione dell’albergo. Intanto va detto che il giudice ha stabilito che l’hotel di Torre non va all’asta, rientra direttamente nelle mani del proprietario, il Comune». La decisione assunta lo scorso ottobre, apparsa di facile soluzione, in realtà non si è ancora conclusa.

Arredi all’asta

«Ancora – spiega Salis - non abbiamo le chiavi. All’interno dell’immobile ci sono gli arredi dei gestori finiti all’asta, uno dei motivi che ci impedisce di intraprendere qualsiasi azione che possa sbloccare l’iter e avviare le procedure per la vendita. Ormai certa, visto anche l’interesse di mercato. La cifra non potrà essere inferiore al valore determinato dall’Agenzia del Territorio a cui chiederemo la stima». Sulla sorte dell’albergo alza la voce la minoranza. «A questo punto - dice il consigliere Agostino Pilia - è certo che le porte dell’albergo per questa stagione sterrano chiuse. Il sindaco avrebbe dovuto sollecitare il rientro in possesso, 10 mesi dopo la sentenza che, in maniera inequivocabile, ha escluso dai beni all’asta l’hotel, tutto tace, come se fosse questione fra privati. La vendita? Ne sono venuto a conoscenza dal passa parola. Saremo vigili: per realizzare l’opera si è speso circa un milione 300 mila euro. È una struttura di un certo valore che si affaccia a picco sul mare».

Il capogruppo, Michele Schirru, aggiunge: «Abbiamo cercato di evitare il disastro della chiusura in questa stagione balneare. Neppure i campi da tennis, annessi alla vecchia gestione, hanno un nuovo gestore».

