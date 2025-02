Il Comune vende “Le finestrelle” 

Chiuso da tempo, il punto ristoro “Le finestrelle” a Macomer, struttura di proprietà comunale, ora è inserito nell’elenco dei locali pubblici da mettere in vendita, al centro della discussione nell’ultimo Consiglio comunale.

L’edificio si trova nell’area centrale della cittadina, in mezzo ai giardini pubblici di viale Nenni, vicino a strutture commerciali e istituti scolastici. Si sono alternati vari imprenditori, che l’hanno avuta in concessione. Da oltre 30 anni, tuttavia, nessuno è riuscito a rimanervi e a rilanciarla.

La riapertura negli anni è stata sempre sollecitata anche dalla politica. Attualmente la struttura rientra nel piano delle alienazioni, per la valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale, approvata recentemente dal Consiglio.

Nell’arco del tempo questa struttura, pur con i giardini attorno, è rimasta senza una adeguata valorizzare. Visto che nessuno si è fatto avanti per ottenerla in concessione, il Comune adesso intende metterla in vendita. Un fatto che però fa storcere il naso a diversi consiglieri, giacché la struttura necessita di una accurata manutenzione e di un impianto per l’efficientamento energetico.

L’ex vice sindaco e attuale consigliera comunale di minoranza, Rossana Ledda, in aula ha riferito che la struttura ha bisogno di lavori importanti, cercando di valorizzarla e renderla appetibile. Le stesse cose sono state ribadite anche dal sindaco, Riccardo Uda. Sul problema sono intervenuti anche il capogruppo di maggioranza, Federico Castori, e Luca Pirisi del gruppo di minoranza Macomer 2030.

