Il Comune vende case e terreni  

È un piano di alienazione dal valore sociale quello appena stilato dal Comune di Guspini. L’amministrazione, infatti, oltre a mettere in vendita diversi terreni a destinazione agricola, ha deciso di mettere all’asta tredici alloggi di edilizia residenziale pubblica. Di più: oltre all’alienazione degli immobili, l’amministrazione punta sulla valorizzazione della sala congressi ed ex spaccio di Montevecchio, immobile storico vincolato destinato a una locazione di lungo periodo. La decisione, tuttavia, ha lasciato perplessi i rappresentanti della minoranza in Consiglio comunale.Nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028 maggioranza e opposizione concordano sull’alienazione dei terreni agricoli da dismettere con trattativa diretta: uno in località Coddu Is Ferosas, (circa 0,33 ettari, stimato in 2,800 euro), e uno in località Cabasu (oltre 1,25 ettari, 4,525 euro).

Il confronto

Centrale la palazzina di via Montevecchio (circa 90 mila euro la stima complessiva), con la possibilità di riscatto da parte degli attuali occupanti. Stefania Atzei, assessora al Patrimonio e all’Erp, ha spiegato che è appena terminata la ricognizione degli alloggi: «Tutti stanno pagando regolarmente il canone; qualcuno è sottoposto a sfratto perché occupa indebitamente, mentre uno degli alloggi risulta libero». Sottolinea Alberto Liscia, consigliere di minoranza: «Perché alienarli se negli ultimi anni sono stati investiti oltre 700 mila euro per l’efficientamento energetico? Gli alloggi sono agibili e ristrutturati. Dopo l’incendio in via Guido Rossa si potevano utilizzare come punto d’appoggio temporaneo. Guardando al futuro, perché non farci una struttura di accoglienza per persone in difficoltà?».

Nel borgo

Diversa la strategia per l’ex spaccio a Montevecchio, una struttura ricettiva per cui il Comune vuole «creare le condizioni per generare lavoro e sviluppo ed essere un luogo attrattivo anche per il compendio minerario», spiega Atzei, che in quest’ottica ha chiesto di prevedere risorse per efficientamento energetico e manutenzione: «Negli anni, molti professionisti, sebbene si siano innamorati della struttura, hanno desistito per motivazioni legate alla sostenibilità della struttura che ha dei costi di gestione importanti». Sul punto interviene anche Marcello Pistis, consigliere di minoranza: «L’ex spaccio, dopo diversi bandi, l’ultimo dei quali annullato dall’amministrazione, resta una struttura di valore e di pregio che da quasi vent’anni rappresenta un’incompiuta».

