Il Comune vara l’imposta di soggiorno 

Via libera del Consiglio comunale all’imposta di soggiorno. Dal primo gennaio chi pernotterà in un hotel, in un affittacamere o in un bed and breakfast della cittadina dovrà versare un corrispettivo al Comune. Quanto? «Lo deciderà la Giunta in un secondo momento», ha annunciato il sindaco Beniamino Garau dopo il sì dell’assemblea civica, «era importante approvare il regolamento che introduce la novità, stabilisce i periodi di alta e bassa stagione e l’esenzione per chi arriva a Capoterra per motivi di lavoro».

La scelta

In Aula il primo cittadino ha spiegato i motivi della scelta dell’amministrazione: «Tutto il mondo va avanti, Capoterra stava ferma. In Bilancio abbiamo previsto, al ribasso, 10 mila presenze all’anno, secondo la Confesercenti saranno circa 60 mila. È doveroso che i viaggiatori contribuiscano alla gestione della nostra cittadina visto che anche loro usufruiscono di strade, parchi, spiagge, ritiro dei rifiuti e via dicendo. La vedo anche come una forma di rispetto nei confronti dei nostri concittadini». Secondo Garau, ha senso anche per Capoterra parlare di turismo per tutto l’anno: «Grazie a manifestazioni culturali e sportive arrivano visitatori anche oltre l’estate».

Proposta passata con 11 voti a favore, due contrari (Sstefano Piano e Beniamino Piga) e due astenuti (Silvano Corda e Fabrizio Cau).

Il dibattito

Efisio De Muro, capogruppo del Pd, si augura che il flusso di denaro che arriverà nelle casse del municipio «sarà poi utilizzato per promuovere l’immagine turistica di Capoterra, attirare nuovi visitatori, garantire migliori servizi sia ai turisti, sia ai residenti. Magari si potranno organizzare appuntamenti che fungano da richiamo».

Qualche dubbio da parte di Francesco Dessì, ex sindaco del centrosinistra oggi all’opposizione: «Non c’è molta chiarezza sui numeri, ma soprattutto a mio avviso sarebbe stato più opportuno coinvolgere in questa scelta gli operatori turistici presenti nel nostro territorio. In linea di principio non sono contrario all’imposta sul soggiorno turistico, ma occorreva lavorarci meglio».

L’esperto

Martino di Martino da 30 anni lavora nel settore turistico nella costa del sud Sardegna. «Il turismo a Capoterra è tutto ancora da inventare, sarebbe importante partire con la creazione di un coordinamento delle attività presenti nel territorio, in modo che si possa lavorare in sinergia. È difficile oggi ipotizzare quanto entrerà nelle casse municipali, ma sicuramente occorrerà investire nella promozione e nei servizi come per esempio i trasporti, punto debole nel sud Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA