«Il Comune valorizzi i reperti archeologici» 

«Il Comune tuteli e valorizzi i reperti archeologici rinvenuti nell’area di Cuccuru Angius». A chiederlo - con un’interrogazione rivolta a sindaco e Giunta - è il consigliere comunale di minoranza Franco Camba. Nel documento viene ripercorsa la cronistoria dei ritrovamenti a seguito delle indagini archeologiche fatte tra il 2019 e il 2020 nell’area dell’ex Polveriera, oggi Campus della Scienza: «È stato rinvenuto un importante contesto funerario costituito da undici tombe di età bizantina, di rilevante interesse storico e archeologico, della cui scoperta non è stata sinora data alcuna notizia».

Camba chiede dunque «qual è l’attuale destinazione dei reperti archeologici rinvenuti nell’area di Cuccuru Angius; in quale museo, deposito o altra struttura sono attualmente conservati; se sia stata completata la catalogazione, il restauro e lo studio scientifico dei reperti e se l’amministrazione comunale sia a conoscenza dei relativi esiti», ma anche «quali iniziative si intenda intraprendere affinché questo importante patrimonio archeologico possa essere adeguatamente valorizzato attraverso studi scientifici, mostre, attività divulgative, o altre iniziative rivolte alla cittadinanza». Infine la richiesta di avviare «un’interlocuzione con la Soprintendenza archeologica e con gli altri enti competenti affinché i reperti rinvenuti a Cuccuru Angius possano essere esposti stabilmente nel Museo archeologico di Selargius, contribuendo a valorizzare la storia del territorio comunale».

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